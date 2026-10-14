Papa Leone operato di tumore, l'ultimo bollettino: cos'è riuscito a fare oggi al Gemelli

I primi passi dopo l'operazione con il decorso che prosegue in maniera "regolare" e con il "buon umore" che non manca e la concelebrazione della messa.Secondo giorno all'ospedale Gemelli per Papa Leone XIV dopo l'operazione per la rimozione di un tumore al polmone destro.

Il mercoledì è vissuto su due aggiornamenti. Al mattino la sala stampa della Santa Sede ha fatto sapere che la prima notte del Pontefice al Gemelli era trascorsa in maniera "tranquilla". Nel pomeriggio la comunicazione firmata dal dottor Luigi Carbone e dal professor Stefano Margaritora.

Nel testo i medici hanno fatto sapere che Prevost, mercoledì mattina, "ha eseguito gli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo l'intervento". "Gli esiti - si legge ancora - confermano un decorso post-operatorio regolare: i valori sono nella norma per il tipo di intervento eseguito".

Il Papa, hanno comunicato ancora i medici, "ha svolto la fisioterapia respiratoria ed ha iniziato a camminare in stanza. Ha ripreso una regolare alimentazione facendo colazione e pranzo". Insomma, "il decorso procede secondo quanto previsto". Questo l'aggiornamento accompagnato dalla rassicurazione che arriva dal Vaticano sul "buon umore" di Leone in queste ore in cui, hanno fatto sapere fonti vaticane, "ha concelebrato messa al Gemelli in una stanza allestita" appositamente al decimo piano. Buone notizie sono arrivate anche dal fratello di Leone, Louis, che parlando del post-operazione con la tv NewsMax ha riferito: "Ho ricevuto un messaggio dal suo braccio destro che era fuori dalla chirurgia". Il Papa era "sveglio, in buone condizioni e non aveva dolore".

Nessuna novità circa la degenza che, ha spiegato il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, si conferma "di una settimana". Come si conferma anche l'intenzione di andare in America Latina a novembre. Su questo punto, però, è intervenuta anche la presidente del Perù, Keiko Fujimori che ha affermato: "Sappiamo che questa guarigione richiederà diverse settimane, più del previsto. Pertanto, comprendiamo che potrebbe esserci qualche cambiamento nel programma della sua visita".

Insomma bisognerà attendere per capire se il viaggio sarà confermato e, allo stesso tempo, bisognerà attendere per capire quello che sarà il percorso di cura del Papa che, in serata, si è fatto sentire con un messaggio inviato all'incontro organizzato in Vaticano per il decennale dell'Esortazione Apostolica 'Amoris laetitia': "Come sapete, in questi giorni non mi è stato possibile essere tra voi. Vi ringrazio di cuore per le vostre preghiere e per il lavoro che avete svolto assieme" ha scritto il Papa che ha poi espresso l'auspicio che "le famiglie" siano "sempre attivamente coinvolte nella vita e nella missione delle vostre Chiese locali".

La centralità del ruolo della famiglia è stata sottolineata anche nell'omelia preparata dal Papa per la messa della mattina e letta dal cardinale Luis Antonio Tagle: "Senza famiglie solide, aperte al dono dei figli, attente alla loro educazione e alla loro crescita, il mondo non ha avvenire", ha avvertito Prevost. Intanto nel mondo si continua a pregare per il Papa e sono diversi i messaggi di auguri al Pontefice: "I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con Sua Santità, augurandogli rinnovata forza e buona salute nei giorni a venire", ha detto a LaPresse l'Ambasciatore degli Stati Uniti presso la Santa Sede Brian Burch. Il diplomatico ha aggiunto di "estendere le sue preghiere personali e i migliori auguri a Papa Leone XIV per una pronta guarigione dopo l'intervento".