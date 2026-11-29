Non tutto lo sharing, in particolare la peste dei monopattini, viene per nuocere. Un agente della Polizia di Stato ha arrestato un ladro dopo averlo inseguito con una bicicletta a noleggio. Una bella doppia prova, come atleta e come operatore delle forze dell’ordine. A finire in manette, alla fine, sono stati due cubani di 33 e 42 anni, entrambi con precedenti di polizia, per il furto aggravato commesso in concorso ai danni di un italiano 60enne a bordo di un autobus.

I poliziotti della Squadra Mobile, impegnati in un servizio in borghese volto al contrasto dei reati predatori, hanno notato i due uomini che, scesi da un autobus in viale Zara e, dopo aver rovistato in un cespuglio nei pressi della fermata, hanno riposto nello zaino del 33enne un oggetto simile a un telefono cellulare. Scesi alla fermata in viale Jenner, il 42enne ha passato un cellulare al connazionale quando i poliziotti hanno deciso di procedere a un controllo; mentre il 42enne è stato immediatamente fermato, il 33enne è fuggito in direzione via Torelli: inseguito da un poliziotto, che ha utilizzato una bici del servizio bike sharing.