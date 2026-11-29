«Roccella ce l’ha insegnato, gettarlo nel lago non è reato». Ecco a voi, retrogradi, maschi, italiani, bianchi, etero e magari anche destrorsi, quali sembianze dovrebbe assumere il futuro tranfemminista.Le mantidi dell’associazione Non una di meno hanno pensato di celebrare così la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, sbeffeggiando il Ministro per la Famiglia Eugenia Roccella, che la scorsa estate ha perso tragicamente il marito.

Il coro, immortalato in un filmato diffuso sui social dalla pagina Welcome to Favelas, è un vomitevole manifesto della contestazione politica tenuta a Roma dalla cosiddetta “marea fucsia”.Il riferimento è a Luigi Cavallari, 84 anni, professore universitario, era scomparso il 27 giugno nelle acque del lago di Vico, nel Viterbese, durante un’escursione in barca con la moglie. Il suo corpo è stato recuperato soltanto il 4 agosto. Oltre un mese di angoscia familiare, che già all’epoca spinse qualche spiritoso odiatore rosso ad infierirci su. Ora, le femministe hanno pensato bene di trasformarla addirittura in una filastrocca, insinuando per giunta una responsabilità del Ministro nella morte del marito.Roccella, esempio di dignità e stile, ha ricondiviso il video sui social, commentando solo: «Non una parola di meno».

Curioso, peraltro, che nel manifesto della mobilitazione le transfemministe abbiano imputato al governo esattamente ciò di cui hanno dato prova in piazza: il disprezzo per la vita. «Odiano la vita. Chiedono più figli per la nazione. Spazziamoli via con la marea», recitava l’appello. E ancora: «Si fingono paladini contro la violenza ma normalizzano la violenza sessuale, cancellano i femminicidi e riproducono continuamente violenza transfobica e vittimizzazione secondaria contro tutt* noi».

Al netto delle consuete sevizie grammaticali, sarebbe interessante capire in quale categoria della vittimizzazione rientrino il vilipendio di cadavere e lo sbeffeggiamento di una vedova. Logicamente colpevole del solo fatto di non essere comunista.Tanto più che le organizzatrici avevano persino raccomandato di moderare l’utilizzo di fischietti, pentole e fumogeni, perché «possono sollecitare l’ipersensibilità delle persone neurodivergenti e mettere in difficoltà quelle con problematiche uditive e respiratorie».

Una sensibilità spiccata per tutto, tranne che per il dolore di una donna politicamente avversa. Già mercoAsinistra, le attiviste di Non Una Di Meno in corteo ieri a Roma; in alto, il ministro per le pari opportunità e la famiglia Eugenia Roccella con il marito (LaPresse, Ansa) ledì scorso, peraltro, la giornata contro la violenza sulle donne si era conclusa con la denuncia di Pro Vita & Famiglia di una «vergognosa violenza» contro la propria sede romana di viale Manzoni, con il lancio di oggetti, bottiglie e petardi da parte di femministe arrivate dal corteo di Non Una Di Meno. La polizia era stata costretta a blindare la sede, con i collaboratori impossibilitati a uscire.Per condannare i cori contro Roccella è intervenuta l’associazione Giornaliste Italiane: «La nostra solidarietà a Eugenia Roccella.

Chi usa il dolore e la tragedia di una donna per colpire politicamente rivela soltanto la propria miseria morale». Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha difeso la collega: «All’amica Eugenia Roccella va la mia più profonda solidarietà. Sono disgustato per quanto le è accaduto. Usare la morte di suo marito per ferirla è un gesto indegno. Si è superato ogni limite».Dura anche la reazione da parte del vicecapogruppo di FdI alla Camera dei Deputati, Augusta Montaruli: «A rendersi protagoniste di questo scempio sono proprio le femministe di sinistra che si riempiono la bocca con i diritti delle donne, salvo poi calpestarne la dignità con la violenza verbale e l’insulto quando non la pensano come loro». I parlamentari del Pd in Commissione Femminicidio: «Cori inaccettabili. Solidarietà al ministro».

Ma il problema è che l’ordofemminismo misandrico è proprio così: schizofrenico.Denuncia le morti femminili, inneggiando a quelle degli uomini. Rivendica il diritto all’aborto, impedendo ai pro-life quello di esprimersi. Difende la dignità delle donne, infierendo sul lutto di una donna.