Non si può mai star sereni, che ti ritrovi col Farwest davanti a casa. Nel momento in cui scriviamo - è la sera di sabato - è ancora in fuga nelle campagne del Veneziano il bandito albanese di 37 anni, Ervis Murra. L’uomo che deve scontare 12 anni di carcere e con alle spalle varie precedenti in tutta Italia per rapine, furti, estorsioni e ricettazioni - è riuscito a scappare dopo una sparatoria con la polizia, con addosso pochi indumenti intimi. Una sparatoria per cui ora - sembra assurdo - gli agenti sono indagati.La sparatoria è avvenuta venerdì, nella frazione San Pietro a Cavarzere, provincia di Venezia. Gli agenti stavano eseguendo in una villa due ordini di custodia cautelare emessi dalla procura di Napoli. Uno scontro a fuoco che si è concluso con una vittima - un complice di Murra - un arresto e un fuggitivo.

Il suo volto in queste ore sta circolando sui social e nelle varie chat dei gruppi di controllo di vicinato. Ed è lo stesso sindaco di Cavarzere, Pierfrancesco Munari, a dire ai cittadini di «fare attenzione» e di «evitare le zone interessate dalla sparatoria» fino alla cattura del latitante. Il sindaco, però, si chiede anche «Come sia possibile che un soggetto che deve scontare 12 anni di carcere fosse ancora libero di circolare da nord a sud? Credo sia necessario interrogarsi seriamente sulle criticità del nostro sistema giudiziario».

Anche il presidente del Veneto, Alberto Stefani, ha lanciato un appello: «Chiunque dovesse avvistarlo contatti le forze dell’ordine».L’albanese nel 2020 è stato arrestato in Albania grazie a un mandato di ricerca internazionale. Quindi ora, più che indagare i poliziotti, dovremmo capire perché ce lo siamo ritrovati in Italia. Le rapine da lui commesse sono particolarmente violente. E iniziano nel 2014 a Perugia. Ma ai domiciliari con il braccialetto elettronico è riuscito a fuggire. A giugno 2025, durante un controllo a Napoli, Murra, sempre ricercato, dopo una colluttazione con la polizia, è riuscito a scappare.Come ora.