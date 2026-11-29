C’è crisi, governo ladro. Al congresso dell’Anm la star, come al solito, è il procuratore Nicola Gratteri, il quale entra a gamba tesa nella querelle sugli adeguamenti degli stipendi dei magistrati per dire che l’esecutivo deve pagare, non ci sono santi. La crisi c’è per tutti, è l’assunto del suo discorso, e come mai, provoca Gratteri, «Giorgia Meloni prima diceva che andava tutto bene, non c’era crisi, invece adesso c’è?». E se ogni magistrato decidesse di fare causa e nominasse un avvocato per farsi difendere, poi chi li paga tutti questi avvocati?, chiede.Lui guadagna 8.500 euro al mese e se gli decurtano lo stipendio, «benissimo, ma allora per coerenza devono abbassarlo anche ai politici».Quindi spara le cifre degli emolumenti dei parlamentari sottolineando che lavorano «due giorni e mezzo» e l’altro martedì, vi ricordate, «c’era il ministro Giorgetti in Aula che si parlava da solo».

In sala parte l’applauso, ma è lui a dirigere l’orchestra: non applaudite perché se no non finiamo più. Sottinteso: non interrompete il sermone.Ancora, sul confronto con i funzionari dello Stato, l’ex procuratore di Catanzaro getta benzina sul fuoco: «Perché ad aprile 2026 è stata fatta una trattativa a Palazzo Chigi, per cui è stato aumentato lo stipendio dei funzionari dello Stato? Ora tutto il problema è per gli stipendi dei magistrati?».Trattativa a parte, Gratteri si esprime in modo semplice, è abituato alle telecamere, scrive libri e sa come catalizzare l’attenzione della platea. «Ricordatevi», spiega ai colleghi, «se vi capita di parlare in pubblico non parlate mai alla prima o alla seconda fila dove ci sono le autorità che sono laureate, parlate dalla quarta fila in poi ai non addetti ai lavori, e vedrete che la gente vi capirà». Il messaggio ai seguaci di “don Nicola” è il seguente: comunicate meglio all’esterno che il governo deve pagarci gli arretrati perché è giusto e perché invece ha alzato gli stipendi ai funzionari statali, così ce la faremo. Non per niente il procuratore Gratteri è considerato uno dei migliori testimonial del campo largo, che invece sulla comunicazione arranca. Lui ha sempre dichiarato di non essere interessato a entrare in politica, ma nel 2014 il centrosinistra lo voleva ministro e adesso che è a fine carriera, chissà.

Comunque, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, si è presentato ieri nella fossa dei leoni di Castel Capuano a Napoli con spirito pacifico e desiderio di mediare con le toghe riunite nella tre giorni più affollata del weekend. Pensava, il Guardasigilli, con la sua proposta di rateizzazione degli agognati aumenti di ricevere se non gli applausi, almeno un riconoscimento da parte delle toghe per il fatto di essersi speso in quella che lui stesso ha definito «una mozione dei sentimenti con una soluzione comune», sul recupero degli arretrati. Una apertura rispetto al lapidario «io non firmo» pronunciato dalla premier Giorgia Meloni dopo la recente sentenza del Consiglio di Stato.Anche il vicepremier, Antonio Tajani, è andato al congresso dell’Anm con le migliori intenzioni, ma ha ricevuto un due di picche dalle toghe che poi gridano allo scontro con l’esecutivo. Il leader di Fi ha proposto al presidente Giuseppe Tango di «stringere un patto per lo stato di diritto» e contro il sovraffollamento delle carceri ha ipotizzato di «portare da 45 a 60 giorni per semestre di pena scontata la detrazione prevista per la liberazione anticipata». Forse Tango ha gradito, ma ancora una volta è stato Gratteri a dettare la linea di chiusura: «Prima tirano di scimitarra, poi il giorno dopo dicono che bisogna fare un tavolo». E tra gli applausi delle toghe ha chiesto a Tajani di fronte a lui di «abrogare il 95% delle riforme fatte finora». E di versare gli stipendi che spettano ai magistrati.C’è crisi, 8.500 euro non bastano.