L'Arma dei Carabinieri, la casa della fiducia degli italiani

Dalle grandi città ai borghi più piccoli, dalle strade ai boschi: una presenza che non lascia mai solo nessuno.

Ci sono luoghi che non sono soltanto edifici, ma presenze rassicuranti. Luoghi in cui una porta aperta può restituire coraggio, una parola può alleviare una preoccupazione e una divisa può rappresentare la certezza di non essere soli. In Italia, uno di questi luoghi è la stazione dei Carabinieri.

C’era un tempo in cui, nei piccoli paesi italiani, esistevano figure che rappresentavano molto più del proprio mestiere. Il parroco, il direttore delle poste, il medico condotto erano punti di riferimento per intere comunità. Erano persone alle quali ci si rivolgeva non soltanto per una necessità concreta, ma anche per chiedere un consiglio, cercare conforto o semplicemente trovare qualcuno disposto ad ascoltare.

Erano volti conosciuti, presenze familiari, persone che contribuivano a tenere unita la comunità.

Oggi, in tantissimi luoghi d’Italia, questa funzione di vicinanza e fiducia trova una delle sue espressioni più significative nelle stazioni dell’Arma dei Carabinieri.

Dalle grandi città ai comuni più piccoli, dai borghi arroccati sulle montagne alle località affacciate sul mare, dalle pianure alle isole, le caserme dei Carabinieri rappresentano una presenza fondamentale nella vita quotidiana dei cittadini. Cambiano i paesaggi, cambiano le dimensioni dei territori, cambiano le esigenze delle persone, ma rimane forte il valore di una porta alla quale poter bussare quando si ha bisogno di aiuto.

Perché una stazione dei Carabinieri non è soltanto un presidio di sicurezza. È un luogo nel quale la legalità incontra la vita reale, dove le preoccupazioni delle famiglie, le difficoltà degli anziani, le paure delle vittime e le richieste di aiuto di chi attraversa un momento difficile possono trovare ascolto e attenzione.

Una divisa che significa presenza, ascolto e fiducia.

La forza dell’Arma non si misura soltanto negli interventi, nelle operazioni o nei risultati ottenuti contro la criminalità. Si misura anche nei gesti quotidiani, spesso silenziosi, che non finiscono sui giornali e non cercano applausi.

Si misura nella disponibilità di chi ascolta una persona impaurita, nella pazienza di chi raccoglie una testimonianza, nell’attenzione riservata a un anziano che vive solo, nella delicatezza con cui si affronta il dolore di una famiglia.

Si misura nella capacità di essere presenti quando tutto sembra complicato e qualcuno non sa più a chi rivolgersi.

In un tempo nel quale tante persone si sentono sole, nelle nostre comunità esiste ancora un punto al quale guardare con fiducia: la stazione dei Carabinieri.

Questo valore assume un significato ancora più profondo nei piccoli comuni, dove tutti si conoscono, dove le distanze possono essere lunghe e dove la presenza delle istituzioni rappresenta una garanzia concreta di vicinanza allo Stato.

In quei territori, il Carabiniere non è soltanto una figura istituzionale. È anche il volto di un servizio pubblico che deve saper comprendere le persone, riconoscere le fragilità e intervenire con professionalità, equilibrio e umanità.

Naturalmente, la sicurezza è il risultato del lavoro di molte istituzioni e di numerose donne e uomini che ogni giorno servono il Paese. Ma l’Arma dei Carabinieri possiede una caratteristica che merita di essere riconosciuta: una rete territoriale capillare, radicata nella storia italiana e vicina alla vita delle comunità.

Dove c’è una comunità, anche piccola e lontana dai grandi centri, la presenza dei Carabinieri può rappresentare un legame concreto con lo Stato.

Dalle montagne alle isole: l’Italia che non vuole sentirsi sola.

Immaginiamo un piccolo paese di montagna, dove d’inverno la neve rallenta gli spostamenti e gli anziani attendono con preoccupazione il passare delle giornate. Immaginiamo un borgo dell’entroterra, una strada che attraversa campagne silenziose, una località di mare che durante l’estate si riempie di visitatori oppure una comunità che vive su un’isola, lontana dai grandi centri urbani.

Sono realtà differenti, eppure unite da un bisogno comune: sapere che qualcuno è pronto a intervenire quando serve.

È in questa Italia, fatta di campanili, piazze, strade di provincia e piccoli centri, che il presidio dei Carabinieri assume un significato che va oltre la semplice presenza fisica.

Rappresenta continuità. Rappresenta vicinanza. Rappresenta la possibilità di rivolgersi a un’istituzione senza sentirsi estranei, senza dover necessariamente percorrere grandi distanze per cercare ascolto e assistenza.

E dietro ogni presidio ci sono donne e uomini che indossano una divisa, assumono responsabilità e affrontano giornate che possono essere difficili, imprevedibili e, talvolta, pericolose.

Ci sono turni, sacrifici personali, festività trascorse in servizio, preoccupazioni familiari e decisioni che richiedono lucidità anche nei momenti più delicati.

Ci sono persone che, mentre molti tornano a casa, continuano a svolgere il proprio dovere affinché altri possano sentirsi più sicuri.

È giusto ricordarlo. Perché dietro l’uniforme non c’è una figura distante, ma una persona che ha scelto di assumersi una responsabilità verso gli altri.

Dalle strade ai reparti specializzati: un’Arma, tante professionalità e un’unica missione.

Quando si parla dei Carabinieri, il pensiero va spontaneamente alla pattuglia che attraversa le strade, alla stazione del proprio paese o al militare che accoglie un cittadino in difficoltà. Ma l’Arma è una realtà molto più ampia e articolata, nella quale operano donne e uomini con competenze differenti, uniti dalla stessa responsabilità verso il Paese.

Accanto alle stazioni territoriali ci sono reparti che intervengono nelle situazioni più complesse, personale specializzato nelle attività investigative, professionisti della ricerca scientifica e unità impegnate nel contrasto alle organizzazioni criminali e al terrorismo.

Ogni componente svolge un ruolo diverso, ma tutte contribuiscono alla tutela della sicurezza e della legalità.

L’Organizzazione Mobile: presenza e preparazione nelle situazioni più delicate.

Un pensiero riconoscente va alle donne e agli uomini dell’Organizzazione Mobile dell’Arma, impegnati in servizi che richiedono preparazione, disciplina, coordinamento e grande capacità di gestione delle situazioni complesse.

Il loro lavoro può svolgersi in contesti particolarmente delicati, nei servizi di ordine pubblico e negli interventi che richiedono un elevato livello di addestramento e responsabilità.

Sono professionisti chiamati a mantenere lucidità anche quando la tensione cresce, a operare nel rispetto della legge e a contribuire alla tutela della sicurezza collettiva.

Dietro ogni servizio ci sono preparazione, sacrificio e consapevolezza delle responsabilità che una divisa comporta.

Anche a loro va il nostro grazie, per il lavoro svolto e per l’impegno con cui affrontano situazioni nelle quali equilibrio e professionalità sono indispensabili.

Le aliquote operative e i Carabinieri in borghese: il lavoro silenzioso contro i criminali.

Esiste poi una parte del lavoro dell’Arma che molti cittadini conoscono soltanto attraverso le notizie di cronaca o quando un’indagine arriva a una conclusione.

Sono le donne e gli uomini delle aliquote operative e degli altri reparti investigativi che, anche in abiti civili e lontano dai riflettori, lavorano per individuare i responsabili dei reati, ricostruire vicende complesse e raccogliere elementi utili alle indagini.

È un’attività che richiede pazienza, capacità di osservazione, conoscenza del territorio e attenzione ai dettagli. Un’indagine può richiedere settimane, mesi o persino anni di approfondimenti, verifiche e riscontri prima che sia possibile ricostruire con precisione quanto accaduto.

Spesso il loro lavoro rimane invisibile. Non cercano applausi, non hanno bisogno di essere riconosciuti per strada e, proprio per la natura dei loro compiti, devono mantenere la necessaria riservatezza.

Eppure, dietro ogni attività investigativa condotta con successo, possono esserci lunghe giornate di lavoro, sacrifici personali e una grande determinazione nel cercare la verità.

A queste donne e a questi uomini va una riconoscenza particolare: per la costanza, la professionalità e l’impegno con cui contribuiscono a contrastare la criminalità e a tutelare le vittime.

RIS, Nuclei Investigativi e Nuclei Informativi: competenza e ricerca della verità.

Un altro capitolo importante è quello delle componenti specializzate che mettono conoscenze tecniche, capacità analitiche ed esperienza investigativa al servizio della sicurezza pubblica.

I RIS, Reparti Investigazioni Scientifiche, svolgono attività specialistiche che possono contribuire in maniera decisiva alla ricostruzione dei fatti. Attraverso analisi scientifiche, esami tecnici e lo studio degli elementi raccolti, il loro lavoro offre un supporto importante alle indagini e all’autorità giudiziaria.

In questo ambito, anche un dettaglio apparentemente insignificante può assumere un valore importante. Occorrono rigore, precisione e un metodo di lavoro che non lasci spazio a conclusioni affrettate.

Accanto ai RIS operano i Nuclei Investigativi, impegnati nelle attività di polizia giudiziaria e nelle indagini sui fenomeni criminali più rilevanti, e i Nuclei Informativi, che svolgono attività di informazione e analisi a supporto dei compiti istituzionali dell’Arma.

Sono professionalità diverse, ma accomunate dalla necessità di approfondire, verificare e comprendere. Il loro lavoro richiede competenza, serietà e la consapevolezza che dietro ogni fascicolo possono esserci persone, famiglie e comunità in attesa di risposte.

A tutte queste donne e a tutti questi uomini va il nostro ringraziamento per il contributo che offrono alla giustizia e alla tutela della collettività.

Il ROS: un impegno altamente specializzato contro criminalità organizzata e terrorismo

Un pensiero particolare merita il Raggruppamento Operativo Speciale (ROS), componente altamente specializzata dell’Arma dei Carabinieri, impegnata in indagini di particolare complessità, soprattutto nel contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo.

Si tratta di fenomeni che possono ferire profondamente il tessuto sociale, minacciare la sicurezza delle persone e mettere a rischio la libertà e la convivenza civile.

Per affrontarli sono necessarie esperienza investigativa, capacità di analisi, collaborazione tra professionalità diverse e una determinazione accompagnata dal rigoroso rispetto della legge.

Le donne e gli uomini del ROS svolgono attività spesso lunghe e complesse, nelle quali la pazienza, la preparazione e la capacità di ricostruire collegamenti possono risultare fondamentali.

Il loro lavoro merita rispetto per la delicatezza degli incarichi e per il contributo che offre al contrasto delle minacce più gravi per il Paese.

Non occorre trasformare il loro operato in leggenda per riconoscerne il valore. Basta comprendere quanto siano importanti competenza, perseveranza e senso del dovere quando si affrontano organizzazioni criminali e fenomeni terroristici.

A loro va la nostra sincera stima, come a tutte le donne e gli uomini che lavorano per difendere la sicurezza e la libertà degli italiani.

I Carabinieri Forestali: custodi della natura, della fauna e del patrimonio italiano.

C’è un’altra componente dell’Arma che merita un ringraziamento speciale: i Carabinieri Forestali, impegnati nella tutela dell’ambiente, degli ecosistemi e della fauna del nostro Paese.

L’Italia possiede un patrimonio naturale straordinario: boschi secolari, montagne, parchi, fiumi, coste, riserve naturali e una biodiversità che rappresenta una ricchezza inestimabile. Proteggerlo significa difendere non soltanto la bellezza dei nostri paesaggi, ma anche la salute, la sicurezza e il futuro delle prossime generazioni.

Le donne e gli uomini dei Carabinieri Forestali lavorano per prevenire e contrastare i reati ambientali, vigilare sulla tutela della fauna selvatica, proteggere gli ecosistemi e contribuire alla salvaguardia del territorio.

Il loro impegno si svolge spesso lontano dai centri abitati, tra sentieri, boschi, montagne e aree naturali dove la presenza dello Stato è altrettanto importante.

Dietro la tutela di un animale, la salvaguardia di un bosco o l’accertamento di un illecito ambientale c’è un lavoro che può richiedere competenza, perseveranza e una profonda conoscenza del territorio.

Proteggere la natura significa proteggere qualcosa che appartiene a tutti, qualcosa che non possiamo consumare irresponsabilmente e che abbiamo il dovere di consegnare intatto, per quanto possibile, a chi verrà dopo di noi.

Per questo il mio ringraziamento raggiunge anche i Carabinieri Forestali: donne e uomini che difendono una parte essenziale dell’identità italiana, custodendo la terra, gli animali e gli ambienti naturali che rendono unico il nostro Paese.

Perché servire l’Italia significa anche proteggere la sua natura, rispettare la vita e preservare la bellezza del territorio che ci è stato affidato.

Un’unica Arma, un’unica missione.

Dalla piccola stazione di provincia ai reparti specializzati, dalle pattuglie impegnate sul territorio agli investigatori in borghese, dai laboratori scientifici alle strutture che contrastano la criminalità organizzata e il terrorismo, fino ai Carabinieri Forestali che proteggono la natura, esiste un filo comune che unisce tutte queste professionalità.

È il senso del dovere. È la responsabilità verso la collettività. È la consapevolezza che la sicurezza si costruisce attraverso un lavoro quotidiano, coordinato e competente.

Ci sono Carabinieri che il cittadino incontra davanti alla caserma, altri che intervengono in una situazione di emergenza, altri ancora che trascorrono lunghe giornate analizzando prove, verificando informazioni e ricostruendo vicende difficili. Ci sono donne e uomini che lavorano nei boschi, proteggono la fauna e contrastano i reati ambientali.

Molti svolgono compiti che il pubblico conosce soltanto in parte. Eppure, ognuno contribuisce, secondo il proprio ruolo, alla missione comune dell’Arma.

Per questo il nostro ringraziamento non può fermarsi a una sola uniforme, a un solo reparto o a una sola attività. Deve raggiungere tutti: chi è visibile e chi lavora nell’ombra, chi ascolta un cittadino in una piccola stazione e chi affronta un’indagine complessa, chi interviene per garantire l’ordine pubblico e chi protegge il patrimonio naturale.

Perché dietro ogni reparto ci sono persone. Persone che hanno scelto di mettere capacità, tempo e professionalità al servizio degli altri.

Il valore umano di una presenza che dura nel tempo.

La fiducia non nasce in un giorno e non si conquista soltanto con le parole. Si costruisce attraverso la serietà, la coerenza, il rispetto delle regole e la capacità di trattare ogni cittadino con dignità.

È un patrimonio prezioso, che si rinnova ogni volta che un Carabiniere svolge il proprio compito con senso del dovere e attenzione verso chi ha davanti.

La divisa rappresenta l’autorità dello Stato, ma la sua autorevolezza cresce quando all’autorità si accompagnano competenza, equilibrio e umanità.

La sicurezza non è mai un risultato scontato, così come non è scontata la serenità di chi può contare su un presidio vicino, su un intervento tempestivo o su professionisti capaci di affrontare situazioni difficili.

Non servono sempre grandi gesti per lasciare un segno. A volte basta esserci, fare il proprio dovere e ricordare che dietro ogni richiesta c’è una persona con la propria storia, le proprie paure e la propria dignità.

Ecco perché il valore dell’Arma non si misura soltanto attraverso le operazioni più importanti, ma anche attraverso la somma di tutti quei gesti quotidiani che contribuiscono a rendere le nostre comunità più sicure e più consapevoli dei propri diritti.

A tutte le donne e a tutti gli uomini dell’Arma dei Carabinieri desidero rivolgere un ringraziamento sincero, profondo e riconoscente.

Grazie a chi ogni giorno indossa la divisa con orgoglio e senso di responsabilità. Grazie a chi presta servizio nelle grandi città e a chi opera nei piccoli comuni, dove la conoscenza del territorio e il rapporto con la comunità possono fare una differenza enorme.

Grazie a chi lavora nelle località di montagna, lungo le coste, nelle campagne, nei borghi e sulle isole. Grazie a chi affronta il freddo, il caldo, le ore notturne, le festività e le emergenze, mettendo il proprio impegno al servizio degli altri.

Grazie alle donne e agli uomini dell’Organizzazione Mobile, a chi opera nelle aliquote operative e nei reparti investigativi, a chi lavora in borghese per contrastare la criminalità, a chi raccoglie e analizza elementi scientifici nei RIS, a chi opera nei Nuclei Investigativi e Informativi e a chi serve nel ROS, contribuendo al contrasto della criminalità organizzata e del terrorismo.

Grazie ai Carabinieri Forestali, che difendono la natura, la fauna e il patrimonio ambientale italiano, proteggendo una ricchezza che appartiene a tutti noi.

Grazie a chi sa ascoltare prima di giudicare, a chi affronta con professionalità le situazioni più difficili e a chi riesce a mantenere la calma quando intorno regnano paura e confusione.

Grazie a chi protegge le persone più vulnerabili, a chi si prende cura delle vittime, a chi interviene davanti a un pericolo e a chi, con discrezione, contribuisce ogni giorno alla sicurezza delle nostre comunità.

Un pensiero particolare va a chi ha vissuto momenti difficili durante il servizio, a chi porta dentro di sé il ricordo di interventi dolorosi e a chi ha perso la vita o ha riportato gravi conseguenze nell’adempimento del proprio dovere.

Il nostro pensiero riconoscente raggiunge anche le vostre famiglie. Quelle persone che spesso aspettano il vostro ritorno, che comprendono le rinunce, che convivono con le preoccupazioni e che condividono, anche lontano dai riflettori, il peso di una scelta professionale tanto importante.

Perché dietro ogni Carabiniere c’è una storia personale, ci sono affetti, speranze, sacrifici e persone che meritano la nostra considerazione.

A voi, donne e uomini dell’Arma, va la gratitudine di chi riconosce il valore del vostro servizio e comprende che la sicurezza di un Paese si costruisce anche attraverso il lavoro quotidiano di chi sceglie di esserci.

Non dobbiamo ricordarci di voi soltanto quando accade qualcosa di grave. Dovremmo riconoscere il vostro impegno anche nei giorni normali, quando tutto sembra tranquillo e proprio questa tranquillità ci permette di vivere, lavorare, accompagnare i figli a scuola e tornare a casa dai nostri cari.

Perché spesso il valore di chi protegge gli altri si comprende davvero soltanto quando si ha bisogno di lui.

Io vi voglio bene: perché rappresentate una delle espressioni più alte e più pure dello Stato.

E allora vorrei che arrivasse a ogni stazione, a ogni comando, a ogni reparto, a ogni donna e a ogni uomo dell’Arma un messaggio semplice, ma pieno di significato.

Grazie per esserci.

Grazie per il vostro coraggio, per la vostra dedizione e per il senso del dovere con cui servite l’Italia.

Grazie perché, attraverso il vostro lavoro, ricordate a tanti cittadini che lo Stato non è soltanto un’istituzione lontana, ma può essere una presenza concreta, capace di ascoltare, proteggere e intervenire.

Che siate in una grande città o in un piccolo paese di montagna, in una località di mare o su un’isola, impegnati in un’indagine, in un servizio di ordine pubblico o nella protezione di un bosco, il vostro contributo aiuta a mantenere vivo quel legame di fiducia che unisce le istituzioni ai cittadini.

A tutte le donne e a tutti gli uomini dell’Arma dei Carabinieri va il mio più profondo rispetto e la mia più sentita stima.

Non sono parole di circostanza. Sono parole che nascono dal riconoscimento del valore di chi sceglie di mettere la propria professionalità al servizio della collettività, di chi affronta responsabilità importanti e di chi contribuisce, ogni giorno, a difendere la sicurezza, la legalità e la dignità delle persone.

Credo che un Paese debba saper riconoscere il valore di chi lo serve con serietà. Credo che il rispetto per le istituzioni passi anche dalla capacità di ringraziare le donne e gli uomini che ne rappresentano concretamente i valori più importanti.

E a voi, donne e uomini dell’Arma dei Carabinieri, voglio dire qualcosa di ancora più personale, qualcosa che va oltre le parole ufficiali e oltre ogni articolo.

Io vi voglio bene.

Ve lo dico con il cuore, con sincera ammirazione e con profondo rispetto per ciò che rappresentate.

Vi voglio bene per la vostra presenza nelle nostre città e nei nostri paesi, per il lavoro che svolgete anche quando nessuno vi vede, per la vicinanza che sapete offrire a chi ha paura e per il contributo che date ogni giorno alla sicurezza degli italiani.

Vi voglio bene per chi indossa la divisa in strada, per chi lavora nelle stazioni territoriali, per chi affronta le indagini più difficili, per chi contrasta le organizzazioni criminali e il terrorismo e per chi protegge la nostra natura, i nostri boschi e la nostra fauna.

Vi voglio bene perché, nella mia idea di Italia, rappresentate quel pezzo più alto, più importante e più puro dello Stato: uno Stato che sa essere vicino alle persone, che protegge i più deboli, che difende la legalità e che non dimentica mai la dignità umana.

Rappresentate una delle espressioni più nobili del servizio pubblico, perché la vostra missione, quando svolta con professionalità, equilibrio e rispetto, ci ricorda che l’autorità non deve mai essere fine a sé stessa, ma deve essere esercitata al servizio della collettività.

Il vostro lavoro ci ricorda che la libertà va difesa, la legalità va coltivata e la fiducia nelle istituzioni va meritata ogni giorno.

A voi che indossate questa divisa, a voi che lavorate sulle strade, nelle stazioni, nei reparti investigativi, nei laboratori scientifici, nei boschi, sulle montagne e in ogni angolo del nostro Paese, rivolgo il mio abbraccio ideale e la mia gratitudine più sincera.

Che possiate sempre trovare nel rispetto dei cittadini la consapevolezza del valore del vostro servizio. E che nessuno dimentichi mai che dietro ogni uniforme c’è una donna o un uomo, con i propri affetti, i propri sacrifici, le proprie preoccupazioni e il proprio desiderio di fare bene il proprio lavoro.

Grazie, Carabinieri. Grazie per quello che fate. Grazie per quello che rappresentate. Grazie per esserci.

A tutta l’Arma dei Carabinieri, senza distinzioni di grado, incarico o reparto, va il mio rispetto più profondo, la mia più sentita stima e il mio affetto sincero.

Io vi voglio bene, perché rappresentate quel pezzo più alto, più importante e più puro dello Stato che tutti noi vorremmo sempre sentire vicino.

Con stima, riconoscenza e affetto.