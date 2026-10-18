Landini, "facciamo come gli studenti": la frase oscena nel giorno del caos

Da tempo Maurizio Landini non è più solo il segretario nazionale della Cgil, ma a tutti gli effetti è anche uno dei leader del “campo largo”. Anzi, per quel che si è visto e soprattutto sentito ieri, è il principale candidato al ruolo di “federatore”. Il suo comizio è stata una vera e propria chiamata alle armi in vista delle Politiche del prossimo anno. Le sue parole sembrano studiate per saldare tutti i movimentismi di tendenza: dagli studenti ai pro-pal, con strizzata d’occhio a lavoratori dipendenti e pensionati (gli unici che ormai si iscrivono al sindacato rosso). E così il piatto forte di giornata, lo sciopero generale convocato per il 20 novembre («E come mai di venerdì?», il commento sarcastico di Matteo Salvini), quasi passa in secondo piano.

Sì, perché ieri Maurizio Landini, con gli «oltre 100mila presenti in piazza» (dati Cgil) ha dato una dimostrazione di forza a Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni, tutti schierati sotto il palco e ha lanciato la sua candidatura a Palazzo Chigi. Nessuno a sinistra è in grado di movimentare la piazza come il sindacato rosso. E la scelta del 20 novembre dimostra anche una certa scaltrezza tattica: proprio quel giorno, infatti, cade lo sciopero internazionale degli studenti. Un altro modo per “saldare” due mondi e prendersene il merito.

Il comizio di Landini, poi, è stato un vero e proprio alternarsi di attacchi al governo e di annunci programmatici di come dovrebbe essere il prossimo (magari suo) esecutivo. E non sono mancate nemmeno le critiche alla sinistra di governo: «In questi anni sul lavoro sono state fatte delle leggi del cavolo. E a farle non è stata solo la destra, ma anche la sinistra». Poi lancia il suo programma.