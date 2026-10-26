Youssef Siher, chi è la moglie Sagia e cosa scriveva: spuntano chat sconvolgenti

Sagia Hammoud è indagata per gli stessi reati del marito, Youssef Siher, l'uomo fermato a Milano con l'accusa di terrorismo. La coppia amministra, a dire di chi indaga, la chat di Telegram e la pagina social 'Movimento 17 ottobre' nata dopo le devastazioni che otto giorni fa hanno colpito il centro città. Ma chi è Sagia? Mediatrice interculturale di origini libanesi, nata e cresciuta a Como, la 32enne è nota per il suo attivismo a favore dei pro Pal. "Sono libanese, palestinese e araba di appartenenza" scrive di se stessa.

"Sono appassionata di Palestina, lettura, scrittura, musica, collage, pittura e di tutte le forme d'arte politica che si possano concepire" e tra le sue parole preferite indica "Umma, letteralmente traducibile con 'comunità' e derivante dalla parola araba 'madre': questa parola fa riferimento all'importanza del supporto reciproco e della stretta dipendenza fra le diverse membra di un unico grande organismo, la società. Ritengo il benessere comunitario essere un prerequisito per stare bene come persone singole", aggiunge nella sua biografia apparsa su un sito web.