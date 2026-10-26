Youssef Siher, chi è la moglie Sagia e cosa scriveva: spuntano chat sconvolgenti

Sagia Hammoud è indagata per gli stessi reati del marito, Youssef Siher, l'uomo fermato a Milano con l'accusa di terrorismo. La coppia amministra, a dire di chi indaga, la chat di Telegram e la pagina social 'Movimento 17 ottobre' nata dopo le devastazioni che otto giorni fa hanno colpito il centro città. Ma chi è Sagia? Mediatrice interculturale di origini libanesi, nata e cresciuta a Como, la 32enne è nota per il suo attivismo a favore dei pro Pal. "Sono libanese, palestinese e araba di appartenenza" scrive di se stessa.
"Sono appassionata di Palestina, lettura, scrittura, musica, collage, pittura e di tutte le forme d'arte politica che si possano concepire" e tra le sue parole preferite indica "Umma, letteralmente traducibile con 'comunità' e derivante dalla parola araba 'madre': questa parola fa riferimento all'importanza del supporto reciproco e della stretta dipendenza fra le diverse membra di un unico grande organismo, la società. Ritengo il benessere comunitario essere un prerequisito per stare bene come persone singole", aggiunge nella sua biografia apparsa su un sito web.
Youssef Siher, la Procura lo inchioda: "Approfittato dei disordini per il suo progetto eversivo"Youssef Siher "ha approfittato di quanto accaduto nelle giornate del 17 e 18 ottobre per creare un gruppo Telegram ...
Su Instagram c'è poi un testo scritto con il marito sulla morte di Ramy Elgaml, il 19enne morto durante un inseguimento dei carabinieri a Corvetto. "L'uccisione di Ramy da parte dello Stato rappresenta la punta di un iceberg le cui radici affondano non solo nella gestione repressiva delle periferie, ma anche nella narrazione dominante veicolata dalla politica, dai media e da ampi settori della società civile, in un contesto generale permeato da intolleranza verso l''altro'. Le periferie delle città si sono trasformate in luoghi di confinamento e controllo, dove la presenza delle minoranze razzializzate viene sistematicamente criminalizzata". Proprio il cellulare di Sagia ha permesso agli investigatori di localizzare e arrestare il marito.
Qui le chat diffuse da Adnkronos