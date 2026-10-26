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Picoman, l'immigrato che terrorizzava i cittadini del Vicentino col piccone: subito rilasciato

lunedì 26 ottobre 2026
Picoman, l'immigrato che terrorizzava i cittadini del Vicentino col piccone: subito rilasciato

2' di lettura

Picoman? Arrestato e poi rilasciato. Tutto vero. A raccontare la storia dell'immigrato slavo che terrorizzava la provincia di Vicenza ci pensa Fuori dal Coro. Nella puntata in onda domenica 25 ottobre su Rete 4, il giornalista della redazione di Mario Giordano parla di Milos Markovic, alias Picoman. L’uomo di 40 anni, originario dell’ex Jugoslavia, è stato sì arrestato in data 22 ottobre dai carabinieri della compagnia di Thiene, salvo poi essere subito liberato.

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L'uomo era stato spesso immortalato da diverse telecamere di sorveglianza con tanto di piccone. L'accusa? Ben 16 assalti ad aziende e altre attività commerciali avvenuti tra maggio e settembre di quest’anno in varie zone della provincia. "In pochi mesi ha realizzato almeno 50 colpi ma potrebbero essere molti di più", spiega l'inviato della trasmissione.

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 "È arrivato in bicicletta, ha spaccato il vetro e ha fatto pulizia delle casse", racconta uno dei tanti ristoratori vittima di Picoman. Il modus operandi accertato era sistematico - spiegano i giornali locali - l'autore, che solitamente raggiungeva gli obiettivi a bordo di una bicicletta e incappucciato, entrava nei locali forzando porte e finestre con strumenti da scasso, tra cui picconi e piedi di porco. L'obiettivo? Il furto del denaro contante custodito all'interno dei distributori automatici o nei registratori di cassa. 

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