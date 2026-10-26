Sondaggio Lab21, il campo largo arretra e tra FdI e Pd cresce il distacco: altra disfatta a sinistra

Nuova settimana, nuovo sondaggio. Lab21 per Affaritaliani mostra una crescita del Movimento 5 Stelle, della Lega, di Noi Moderati e di Azione, e un calo di Forza Italia, di Alleanza Verdi-Sinistra, di Italia Viva, di +Europa e di Futuro Nazionale. Nonostante queste piccole variazioni sul podio c'è sempre il partito di Giorgia Meloni. Fratelli d’Italia rimane stabile al 28,2 per cento e il Partito democratico al 20,0, con un distacco di ben 8,2 punti. Il Movimento 5 Stelle guadagna due decimi e sale al 13,6. Futuro Nazionale cede invece un decimo e si porta all’8,1, confermando un calo che prosegue da diverse settimane.

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E ancora, Forza Italia perde un decimo e scende al 6,9. Cresce invece la Lega di Matteo Salvini che guadagna un decimo e sale al 5,6, mentre Alleanza Verdi-Sinistra cala di un decimo, al 5,5. Tra le forze minori, Azione sale al 3,0 per cento (+0,1), Italia Viva scende al 2,8 (-0,1) e +Europa all’1,1 (-0,1); Noi Moderati guadagna un decimo e arriva allo 0,9, mentre Sud chiama Nord resta stabile all’1,6 per cento. Gli altri partiti sono stabili al 2,7.

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