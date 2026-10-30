Scarcerato Siher, il sondaggio che azzera le toghe: cosa pensa il 71% degli italiani

Il 71% delle conversazioni social sulla scarcerazione di Youssef Siher esprime un orientamento negativo, mentre il 29% difende la decisione giudiziaria. È quanto emerge da un'analisi realizzata da Spin Factor per Adnkronos attraverso Human, piattaforma di social listening basata sull'intelligenza artificiale, sui contenuti pubblicati dal 26 al 28 ottobre su Facebook, Instagram, X, TikTok, YouTube e LinkedIn. Lo studio evidenzia una forte polarizzazione della discussione, progressivamente spostatasi dalla vicenda giudiziaria allo scontro tra governo e Tribunale di Milano, con una contrapposizione tra le ragioni della sicurezza pubblica e quelle del garantismo.

Tra i contenuti contrari alla scarcerazione, il 36% richiama il tema della sicurezza pubblica, esprimendo il timore che la liberazione di Siher possa favorire nuovi disordini e indebolire l'azione delle forze dell'ordine. Il 28% denuncia una presunta politicizzazione dei giudici, considerando la decisione ideologica e distante dalle esigenze di tutela dei cittadini. Un ulteriore 22% richiama il ruolo attribuito a Siher nel Movimento 17 ottobre e nelle proteste urbane collegate al fenomeno dei maranza, mentre il 14% evoca presunte connessioni con ambienti estremisti e reti radicali pro-Palestina. Si tratta di valutazioni e accuse espresse nelle conversazioni monitorate.