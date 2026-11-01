Trovato morto con la testa fracassata la notte di Halloween: Arezzo sotto choc

È Luciano Buonfiglio, 61 anni, l'uomo trovato morto nella notte tra il 31 ottobre e il primo novembre, nel parcheggio del ristorante "La Torretta", nella zona industriale di San Zeno, alle porte di Arezzo. La sua morte, avvenuta in circostanze ancora da chiarire, ha suscitato profonda commozione tra le persone che lo conoscevano.

Nato a Milano, Buonfiglio risiedeva da tempo a Manciano, nel territorio comunale di Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo. Il suo corpo è stato rinvenuto disteso a terra, vicino a un'automobile che, secondo le prime informazioni, sarebbe appartenuta alla stessa vittima.

A destare particolare attenzione sono state le gravi lesioni riscontrate sul capo, accompagnate da evidenti tracce di sangue. Secondo le prime ipotesi investigative, le ferite potrebbero essere state provocate da un oggetto contundente. Saranno tuttavia gli accertamenti medico-legali a fornire elementi più precisi sulle cause e sulle modalità del decesso.

L'allarme è scattato nel corso della notte, quando è stata segnalata la presenza dell'uomo nel parcheggio del locale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile: per il sessantunenne non c'era ormai più nulla da fare.

La Polizia di Stato ha avviato immediatamente le indagini per ricostruire quanto accaduto. Gli accertamenti sono affidati alla Squadra mobile della Questura di Arezzo, con il supporto della Polizia scientifica, impegnata nei rilievi sul luogo del ritrovamento.

Al momento restano da chiarire la dinamica della morte e le eventuali responsabilità.