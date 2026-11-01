La mamma nel bosco sarà docente a Roma: ecco quale sarà il suo ruolo

Catherine Louise Birmingham, conosciuta come la "mamma nel bosco" di Palmoli, in provincia di Chieti, entra nel percorso formativo dell'Istituto nazionale di Pedagogia Familiare di Roma. La donna ha ricevuto un incarico per partecipare ad alcuni incontri nell'ambito di un corso di perfezionamento in "Intelligenza Naturale", durante i quali sarà chiamata a raccontare la propria esperienza personale e a confrontarsi con i partecipanti sui temi della formazione.

L'accordo, sottoscritto nelle scorse settimane, prevede un compenso di 60 euro lordi per ogni ora di intervento. Sono inoltre stabilite precise disposizioni sulla riservatezza e sulla tutela delle persone eventualmente citate. Per registrare o diffondere gli incontri sarà necessaria un'autorizzazione specifica.

Birmingham, che parla cinque lingue, ha un passato professionale legato soprattutto al mondo equestre, alla natura e alla spiritualità. È stata istruttrice di equitazione, ha collaborato con riviste specializzate e pubblicato diversi libri, tra cui "Ride for Life", "The Three Golden Principles for Riders" e l'autobiografia "La mia verità", edita da Solferino.

Nata in Australia, ha vissuto in diversi Paesi, tra cui Germania, Giappone, Malesia, Indonesia e Singapore, prima di stabilirsi in Italia. A Palmoli ha formato la propria famiglia con i suoi tre figli, diventando successivamente protagonista di una complessa vicenda giudiziaria.