“Sarebbe quella di Claudio Martufi, ex agente del Sisde, la voce del telefonista anonimo individuata dal Ris dei carabinieri di Roma”. A rivelarlo è il programma Chi l’ha visto?, in onda su Rai 3 che, citando fonti del programma, spiega che l’ex 007 “fu uno dei primi ad entrare in casa di Emanuela Orlandi”. Un nuovo colpo di scena, l’ennesimo, nel dramma della ragazzina di 15 anni sparita il 22 giugno 1983 in Città del Vaticano, mentre stava rincasando dalle lezioni di musica. Un giallo che ha attraversato Prima e Seconda Repubblica tra scenari da guerra fredda, ricatti, piste sessuali, 007, segreti indicibili e depistaggi infiniti.

C’poi un’altra svolta, che si riferirebbe ad una audiocassetta rinvenuta dai carabinieri in una abitazione di Mario Meneguzzi, ma servirebbero “indizi più concreti” anche perché “tempo fa, a seguito del rinvenimento in questione, è stata interrogata la vedova di Mario Peruzy, a suo tempo potente consigliere capo del servizio amministrativo dei patrimoni della Camera dei deputati. E mi viene in mente che oltre a chiamarsi Mario anche Meneguzzi questi era molto amico di Mario Peruzy”, afferma il giornalista e scrittore Pino Nicotri che è stato un teste-chiave nella inchiesta vaticana sul caso Orlandi, quella aperta per volere di Papa Francesco e portata avanti dal promotore di giustizia Alessandro Diddi e che puntava i riflettori sula pista familiare. “Come ho già scritto a suo tempo - aggiunge Nicotri - all’epoca della scomparsa di Emanuela, il Parlamento era un casino nel senso concreto del termine, c’era gente che approfittava della propria carica per pretendere favori sessuali da chi chiede di essere assunto”. “In particolare - continua - mi parlarono della ‘banda dei tre Mario’: Mario Peruzy, Mario Maneguzzi e Mario Gulisano, un ex carabiniere che Peruzy aveva fatto diventare responsabile della sicurezza della Camera. Paolo Petta mi raccontò che Gulisano riuscì a soffocare lo scandalo di Peruzy preso a botte dal responsabile del parco auto della Camera perché gli insidiava la figlia. Poiché erano anni in cui non mi interessavo del caso Orlandi, del quale anzi ignoravo l’esistenza, i tre nomi non mi dicevano nulla e non ho mai chiesto particolari e approfondimenti su questo tipo di notizie”.

Il caso Orlandi continua a intrecciarsi a quello di Mirella Gregori, sparita a Roma il 7 maggio sempre del 1983. “Abbiamo già presentato alla procura di Roma un’istanza per chiedere l’ispezione dei locali del Bar Italia e chiedo che questa istanza, a partire dalla richiesta di confronto fonico, sia valutata dalla Commissione e sostenuta dalla stessa”, ha spiegato durante l’audizione in Commissione Parlamentare Maria Antonietta Gregori, sorella di Mirella. Il riferimento è al bar di via Nomentana dove Mirella fu vista per l’ultima volta e in cui la Commissione d’inchiesta ha verificato che all’epoca esisteva una botola che portava ai sotterranei dell’edificio, murata da decenni.

“Alla Commissione chiedo di valutare se disporre una consulenza fonica per confrontare la voce dell’uomo indicato come l’americano e il signor John, l’assistente dell’avvocato Egidio. Già nel settembre del 2024 il mio avvocato Nicodemo Gentile ha depositato una chiavetta usb contenente una registrazione della voce del signor John e ha chiesto che venisse effettuato questo confronto. Rinnovo oggi stesso quella richiesta, siamo disponibili a produrre nuovamente la registrazione qualora la Commissione lo ritenga utile”, incalza la sorella di Mirella. Inoltre, ha aggiunto, “chiedo di approfondire il ruolo svolto dall’avvocato Egidio e le ragioni per cui furono seguite alcune piste. Ci affidammo a lui per la sua esperienza, sostenendo un costo che per le possibilità della nostra famiglia di allora rappresentava un sacrificio importante. Perché fu dedicato tanto tempo, troppo, alla pista degli americani telefonisti, agli appelli al presidente Pertini, mentre l’avvocato non chiese mai di ispezionare i locali del bar Italia, dove Mirella era stata vista per l’ultima volta?”.