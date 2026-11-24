Un uomo di 58 anni, studente dell’ateneo Sapienza, è stato trovato morto nella tenda allestita vicino alla statua della Minerva all’interno della città universitaria. Secondo ‘Cambiare Rotta Roma’ il 58enne era “uno studente di Fisica Sapienza in tenda da settimane in attesa di risposte sullo studentato”. “Lo studente, grande di età e cardiopatico, pretendeva giustamente il posto in studentato che gli spettava di diritto e aveva addirittura portato avanti uno sciopero della fame silenzioso (cioè rifiutando attenzione mediatica e delle realtà politiche) per avere risposte”, continua “Cambiare Rotta Roma” su Facebook.

Ma l’organizzazione giovanile comunista italiana non si limita a questo, perché subito punta il dito contro il ministro dell’Università e della ricerca. “La ministra Bernini ha trovato le tende a inizio mandato, ora lascia uno studente morto”. E ancora: “La rettrice Polimeni ha lasciato morire un suo studente”.

Anche la Flc Cgil Rieti - Roma Est - Valle dell’Aniene ha espresso profondo cordoglio e sgomento: “Si tratta di una vicenda drammatica - scrive il sindacato -, sulla quale riteniamo indispensabile che venga fatta piena luce, ricostruendo le circostanze della morte, le richieste avanzate dallo studente e le risposte ricevute”.