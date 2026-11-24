“Vorrei dei figli” e altre confessioni private sulla vita in carcere e per il futuro: Alberto Stasi si è raccontato al Quotidiano Nazionale. Il quarantatreenne è l’unico condannato per l’omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto del 2007. In queste settimane, i legali di Stasi stanno valutando la richiesta di revisione, dopo che il Tribunale di Pavia ha iscritto Andrea Sempio nel registro degli indagati per la morte della ragazza e il 25 febbraio 2027 ci sarà l’udienza preliminare.

“So fare la pasta. In tutti i modi, ma solo quella”, così confessa Alberto Stasi. Dopo la condanna in via definitiva a sedici anni di carcere, il quarantatreenne oggi lavora in ufficio, vive fuori Milano perché gli affitti in città “costano troppo”. E poi aggiunge che la madre gli porta pasti. Nell’intervista, l’uomo pensa al futuro, in cui vorrebbe crearsi una famiglia. “Vorrei dei figli”, ha detto. Ma poi ha detto: “So già che dovrò spiegare tutto” in merito al caso Garlasco. Poi cita anche il padre: “In Italia una persona coinvolta in una vicenda giudiziaria rischia di portarne il peso per tutta la vita, anche dopo la conclusione dei processi”.

Non solo futuro, ma anche passato. Alberto Stasi ha raccontato gli anni in carcere. “Più dicevo che non avevo bisogno di niente, meno mi credevano”, ha raccontato, e gli puntavano una torcia in faccia ogni venti minuti. In carcere, Stasi ha raccontato di aver imparato a convivere con gli altri detenuti: contendersi il telecomando la sera, il volume della tv da tenere, le partite a casa e la lettura di libri. Lo ha definito: “Un modo intelligente di gestire un carcere”. Infine, ha confessato anche cosa non gli piace, come i tanti occhi addosso o i tanti giornalisti all’uscita dall’ufficio: “Mi dà fastidio, ma finisce lì”.