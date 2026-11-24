Niente più obbligo per gli automobilisti sprovvisti del biglietto di ingresso al casello autostradale di pagare la tariffa calcolata a partire dalla stazione più lontana. Lo prevede il nuovo Codice della Strada. Finora valeva il meccanismo del cosiddetto “pedaggio massimo”, basato sul comma 16 dell’articolo 176 dell’attuale Codice. Una norma secondo cui “per l’utente di autostrada a pedaggio sprovvisto del titolo di entrata, o che impegni gli impianti di controllo in maniera impropria rispetto al titolo in suo possesso, il pedaggio da corrispondere è calcolato dalla più lontana stazione di entrata per la classe del suo veicolo”.

Nel nuovo testo, questa disposizione non è stata trasferita. A farlo notare è stato il dossier del Servizio Bilancio della Camera dei Deputati, nell’ambito delle verifiche preliminari sul provvedimento. A tal proposito, i tecnici parlamentari hanno chiesto chiarimenti al governo. Il rischio, infatti, è che la mancanza di tale norma possa dare origine a diversi contenziosi. Anche se il calcolo del pedaggio dalla stazione più lontana in caso di smarrimento del biglietto resta nelle convenzioni stipulate con le società concessionarie, ora, alla luce della mancanza di questa disposizione nel nuovo Codice, molti automobilisti potrebbero impugnare la “sanzione”. E, di conseguenze, la perdita di questo “incasso” potrebbe gravare sui bilanci dei gestori autostradali.

Per ora, comunque, non cambierà nulla. Bisogna attendere l’entrata in vigore del nuovo testo normativo per capire cosa succederà. Le commissioni parlamentari hanno tempo fino al 12 gennaio 2027 per dare il proprio parere.