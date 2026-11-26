“Mi dispiace”. Davide Simone Cavallo è tornato a parlare. A È sempre Carta Bianca, il ventiduenne ha perdonato i suoi giovanissimi aggressori, Nella notte del 12 ottobre 2025, cinque ragazzi lo hanno aggredito e pugnalato, portandogli via una bottino di cinquanta euro. Cavallo si è salvato, anche se è rimasto invalido.

I suoi aggressori, tutti giovanissimi e minorenni, sono stati condannati. Il ventenne che, all’epoca, ha sferrato il colpo di coltello, è stato condannato in primo grado con rito abbreviato a 20 anni di reclusione per tentato omicidio e rapina: “Ha 19 anni ed è dietro delle sbarre, e dovrà rimanerci per altri venti. È una cosa che dispiace, perché tu sai che quella vita che ha lui è la vita che hai avuto anche tu, è la vita che io adesso sto vivendo. Gli anni che lui perde in un posto sono gli anni che io adesso ho l’onore di vivere. Il punto è che c’è vita sia in me che in lui, ed entrambe hanno valore”, ha raccontato Davide Simone Cavallo.

“Ma tu, che idea ti sei fatto di tutta questa violenza immotivata?”, gli viene chiesto. E il ventiduenne ha così risposto: “Loro l’hanno vissuta come una bambinata, una cosa normale, una cosa, un gioco, uno scherzo in cui tirar fuori un coltello e picchiare qualcuno e poi cambiargli la vita, e poi cambiare la vita di se stessi e delle proprie famiglie, imprescindibilmente”. E poi ha concluso: “Il male è nato per essere brutale, però è contro altare di tutto ciò che di bene viviamo nella vita”.