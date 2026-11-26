Natale vuol dire feste, famiglia, cenoni e sì… anche regali. E questi si comprano più facilmente se la busta paga ci sorride. Torna puntuale, quindi, la domanda sulla tredicesima: quando arriva e quanto spetta a lavoratori e pensionati? La mensilità aggiuntiva viene pagata a dicembre, ma non esiste una data valida per tutti. Le scadenze dipendono infatti dal settore, dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) e dalla categoria professionale.

Per i pensionati INPS l’accredito è previsto ordinariamente martedì 1° dicembre 2026, insieme alla pensione del mese. I dipendenti pubblici ricevono invece la mensilità aggiuntiva generalmente a metà dicembre, secondo il calendario di NoiPA e delle singole amministrazioni. Nel settore privato le date cambiano a seconda del contratto applicato. Nel commercio, il CCNL Confcommercio prevede il pagamento in coincidenza con la vigilia di Natale. Per i metalmeccanici, invece, la tredicesima viene normalmente corrisposta in occasione delle festività natalizie. Anche colf e badanti hanno diritto alla mensilità aggiuntiva, che deve essere pagata entro fine dicembre. Ma a quanto ammonta? La tredicesima corrisponde generalmente a una mensilità lorda della retribuzione di riferimento, per chi ha lavorato tutti i dodici mesi dell’anno. Chi ha iniziato l’attività nel corso del 2026 riceverà invece una somma proporzionata ai mesi maturati. Con uno stipendio lordo utile di 1.800 euro, ad esempio, l’importo sarà di circa 1.800 euro per dodici mesi di lavoro e di circa 900 euro per sei mesi. Attenzione però al netto: la cifra effettivamente incassata è spesso inferiore a quella di uno stipendio ordinario. Sulla tredicesima si applicano contributi previdenziali e IRPEF, ma normalmente non le detrazioni per lavoro dipendente. Non è una tassa speciale, ma l’effetto delle diverse regole fiscali. Il diritto spetta ai dipendenti a tempo indeterminato e determinato, part-time e apprendisti. Chi si dimette o viene licenziato prima di dicembre conserva i ratei maturati, normalmente liquidati con le competenze di fine rapporto. La mensilità non spetta invece automaticamente agli autonomi e ai titolari di partita IVA. In caso di mancato pagamento, occorre controllare il cedolino e il CCNL: alcune aziende distribuiscono la tredicesima attraverso ratei mensili. Se il ritardo è ingiustificato, si può chiedere chiarimenti al datore di lavoro o rivolgersi a un sindacato.