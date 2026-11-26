“Fra qualche minuto non ci sarò più e quindi capite bene che un “condannato a morte” non può mentire".

Si apre così quello che l’ex capo della polizia Gianni De Gennaro definisce il suo “testamento morale”. Otto pagine scritte a mano, che riportano la data del 20 novembre. Un messaggio inserito in una busta chiusa insieme all’harddisk che stava cercando la procura di Caltanissetta e indirizzata “a chi di competenza, con l’auspicio che abbia l’onestà di renderla pubblica”, secondo quanto scrive il Corriere della Sera. “Voglio dire a tutti che non ho mai tradito il mio giuramento di fedeltà alla Patria. Ho servito il mio Paese con onestà e lealtà. Ho obbedito sempre agli ordini che mi sono stati impartiti ed ho assolto ai compiti che mi sono stati affidati, anche contro la mia volontà, con impegno”, sono alcuni dei passaggi della lettera, pubblicata dal quotidiano milanese. “Molto probabilmente ho commesso degli errori, ma sempre e soltanto per assolvere ai miei doveri. Per gli errori commessi posso soltanto chiedere scusa, ma non posso cancellarli” scrive tra l’altro De Gennaro.

L’ex capo della polizia spiega anche e ragioni per le quali non ha consegnato prima quell’harddisk, “l’oggetto dei desideri” che “non contiene misteri, né segreti”, “solo i riscontri di circa 40 anni di quella che è stata parte della mia vita, fatta di sofferenze e amarezze”. “Ho solo cercato di evitare che fosse acquisito da chi non ritenevo in grado di valutarne il contenuto”.E motiva di aver voluto tenere quella gran mole di vecchi documenti, “al solo scopo di tramandare le mie vicende professionali oppure, in caso di bisogno, per rinverdire i miei ricordi in caso di esigenze di giustizia”. A chi ha sostenuto che è stato un uomo di potere attaccato a poltrone e incarichi di prestigio ribatte chiamando a testimoniare ex capi di governo come Enrico Letta, Giuseppe Conte, Romano Prodi e ancora Giuliano Amato e Gianni Letta: «Sfido chiunque a poter affermare che ho chiesto qualcosa per me. In compenso mi sono occupato di tutti quelli che avevano bisogno del mio aiuto”. Un pensiero anche alle persone “che involontariamente ho coinvolto nei problemi che oggi stanno affrontando”: “posso ora soltanto chiedere scusa e invocare il perdono” . Infine l’auspicio: “spero che sulla valanga di falsità che ora mi stanno travolgendo alla fine prevalga la verità».