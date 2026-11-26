“Ricorda che non sei tu la protagonista. C’è chi soffre più di te, e per sempre”. Parole dure, cariche di dolore e amarezza, quelle che Gianni Di Vita avrebbe rivolto alla cognata Giovanna dopo le sue dichiarazioni sull’avvelenamento da ricina che ha provocato la morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara. “Per me è omicidio”. È questa, invece, la posizione ribadita da Giovanna, moglie di Luigi Di Ielsi e cognata di Antonella, che non ha mai nascosto i propri dubbi sull’ipotesi di un avvelenamento accidentale.

Due visioni differenti, due famiglie che sembrano ormai sempre più distanti, unite dal desiderio di conoscere la verità ma divise sulle possibili circostanze della tragedia. La vicenda della frattura tra i familiari è stata ricostruita dal quotidiano regionale Primo Piano, che ha dedicato un approfondimento alla crescente tensione tra i Di Vita e i Di Ielsi, con un articolo firmato dal direttore Luca Colella e dal titolo “Tensione tra le famiglie dopo le parole di Giovanna”. Al centro della polemica ci sono le dichiarazioni rilasciate da Giovanna all’uscita dagli uffici della Squadra Mobile della Questura di Campobasso, dove, circa due settimane fa, erano stati ascoltati Salvatore Di Ielsi, padre di Antonella, il figlio Luigi e la stessa Giovanna.

Ai giornalisti presenti, che le avevano fatto notare come Gianni Di Vita continuasse a non escludere l’ipotesi di un avvelenamento accidentale, la donna aveva risposto senza esitazioni: “Ognuno ha la sua idea, io la mia”. Una posizione che, nel corso dello stesso confronto con i cronisti, aveva chiarito ulteriormente, lasciando intendere la propria convinzione che dietro la morte di Antonella e Sara possa esserci un omicidio. “Presto potrebbero esserci novità”, aveva inoltre aggiunto. Parole che, secondo quanto ricostruito da Primo Piano, non sarebbero state accolte favorevolmente da Gianni Di Vita, marito di Antonella e padre di Sara, che avrebbe deciso di scrivere alla cognata per manifestarle il proprio disappunto. Il contenuto del messaggio WhatsApp è stato successivamente riportato da Vincenzo Rubano, inviato della trasmissione televisiva Dentro la Notizia. Nella comunicazione, Gianni avrebbe espresso tutta la propria amarezza per le dichiarazioni della donna, sottolineando il peso personale e familiare che sta affrontando dopo la tragedia.

Mentre le indagini proseguono per fare piena luce sulla morte di Antonella e Sara, il clima tra i parenti appare sempre più difficile. Una frattura familiare che si aggiunge al dolore di una tragedia ancora senza una verità definitiva e nella quale ogni ipotesi dovrà trovare conferma negli accertamenti degli investigatori.