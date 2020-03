Coronavirus: Consulenti lavoro, ecco circolare su ammortizzatori sociali in zona rossa

04 marzo 2020 a

Roma, 4 mar. (Labitalia) - Con il dl n. 9/2020, recante 'Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19', in vigore dal 2 marzo 2020, il governo ha adottato misure d'urgenza in materia di ammortizzatori sociali in favore dei comuni della cosiddetta 'zona rossa'. Con la circolare n. 4/2020, la Fondazione Studi consulenti del lavoro analizza i provvedimenti adottati con carattere di 'specialità' nei territori colpiti dall'emergenza epidemiologica.

In particolare: la cassa integrazione guadagni ordinaria e assegno ordinario, di cui all'art. 13 del citato decreto; il trattamento di integrazione salariale ordinario per le aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria (art. 14); la cassa integrazione guadagni in deroga (art. 15); l'indennità a favore dei lavoratori autonomi (art. 16) e, per concludere, la cassa integrazione in deroga per Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna (art. 17).