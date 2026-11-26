E’ deceduta oggi all’ospedale di Treviso, la neonata fatta nascere d’urgenza 12 giorni fa, a seguito dello speronamento dell’auto in cui si trovava la madre 22enne incinta di otto mesi col compagno. Trasportata d’urgenza al Ca’ Foncello, la donna è stata fatta partorire anzitempo proprio per salvare la bimba.

A provocare il grave incidente del 14 novembre scorso a Lovadina, una frazione di Spresiano, l’auto di quattro ladri in fuga, poi fuggiti a piedi attraverso i campi e ancora ricercati. A dare la notizia della morte della bimba sui social è stato il sindaco di Spresiano, Marco Della Pietra.

“Non esistono parole per esprimere vicinanza e solidarietà ai genitori e ai familiari della piccola che ci ha lasciati. A tutti loro va il mio più profondo cordoglio e quello dell’intero Veneto, pur essendo consapevole che nulla potrà restituire quanto hanno perso. Il popolo veneto, di fronte a questa tragedia inaccettabile, chiede giustizia. Confido nel lavoro delle forze dell’ordine e della magistratura affinché siano individuati i responsabili”, ha dichiarato il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani.

“Quello accaduto a Lovadina di Spresiano è un fatto gravissimo. Non è un incidente: è omicidio. Un’automobile utilizzata come un’arma da criminali senza scrupoli, che non hanno esitato a mettere a repentaglio la vita di un’intera famiglia, dandosi poi alla fuga senza nemmeno prestare soccorso. Oggi piangiamo la morte di una bambina. Non possiamo parlare semplicemente di un incidente stradale: siamo di fronte a quello che considero un omicidio di una gravità inaudita”, stigmatizza il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia.

“Non è purtroppo la prima volta che assistiamo a incidenti provocati da delinquenti che pensano di poter commettere reati e poi imperversare a folle velocità sulle strade del nostro Veneto, mettendo in pericolo la vita di cittadini innocenti - sottolinea l’ex governatore leghista -. Deve passare un messaggio forte e inequivocabile: chi utilizza un’automobile come un’arma deve rispondere fino in fondo delle conseguenze delle proprie azioni. Nessuna indulgenza, massima durezza. Nel pieno rispetto del lavoro della magistratura, mi auguro che per un fatto di tale gravità si arrivi a una pena esemplare, che sia di monito per tutti quei criminali che pensano di poter agire in questo modo”. “Siamo tutti al fianco delle forze dell’ordine - aggiunge il presidente Zaia -, con l’auspicio che i responsabili di questo fatto atroce vengano al più presto individuati e assicurati alla giustizia. Oggi, dopo giorni di angoscia e di speranza, una famiglia si trova ad affrontare il più straziante dei dolori. A nome mio e di tutto il Consiglio regionale del Veneto, mi stringo ai genitori di questa piccola, ai loro familiari e a tutti gli amici della famiglia. A loro va il cordoglio di un’intera comunità, profondamente indignata per quanto accaduto”.