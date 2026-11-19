Tragedia ad Alghero. Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto in un parcheggio multipiano di Piazza Mercati. Non si conoscono ancora le generalità delle vittima e le cause che hanno portato al decesso.

Stando alle prime ricostruzioni, in un primo momento si pensava che l’uomo dormisse. Poi, verso le tredici, la macabra scoperta: l’uomo era morto. Nonostante il repentino intervento dei sanitari, dei soccorsi e delle forze dell’ordine al parcheggio multipiano di Piazza Mercati ad Alghero, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Sono scattate immediatamente le indagini. Si indaga per scoprire le cause, oltre all’ora e alla modalità del decesso. In prima battuta, si ipotizza sull’assunzione di sostanze stupefacenti, ma non si esclude nessuna pista. Sotto esame delle telecamere di sorveglianza e la raccolta di testimonianze, per chiarire cosa sia accaduto nei giorni e nelle ore precedenti. Da tempo, i residente della zona avevano segnalato le condizioni di degrado in cui versano gli spazi sotterranei e le relative rampe d’accesso del parcheggio.