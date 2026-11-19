Possibile nuova convocazione in Questura. Le indagini sul duplice omicidio di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, morte a dicembre 2025 per avvelenamento da ricina, proseguono senza sosta. Stando alle ultime notizie riportate da Ore 14, il programma di Rai 2 condotto da Salvo Sottile, la Questura di Campobasso sta valutando l’ipotesi si sentire il fratello di Gianni Di Vita, marito di Antonella e padre di Sara.

Nonostante non ci siano ancora conferme ufficiali, le possibilità sono alte. Nelle ultime settimane, infatti, sono state ascoltate oltre 250 persone, tra cui familiari e compagni di scuola di Sara. Proprio due ragazze avrebbero confermato l’esistenza di un diario - attualmente scomparso e non in possesso degli inquirenti - che potrebbe contenere addirittura il segreto che potrebbe celarsi dietro al duplice omicidio. Non sono state resi ancora i motivi dell’eventuale audizione né il contenuto delle domande, ma quello del fratello di Gianni Di Vita potrebbe essere un interrogatorio importante per le indagini.

Parallelamente al lavoro della Questura di Campobasso e della Procura di Larino, continua anche quello in Germania. Si è conclusa la fase preparatoria degli accertamenti sui materiali prelevati nell’abitazione di Pietracatella. Le analisi vere e proprie sono previste nella giornata di venerdì. Dai risultati degli esami, potrebbero arrivare nuove indicazioni utili agli investigatori. Poi si procederà con gli altri test richiesti affidati al Robert Koch Institut di Berlino.