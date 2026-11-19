“È possibile che sganceremo una bomba”: la frase detta dal legale di Massimo Lovati, l’avvocato Fabrizio Gallo, riaccende i riflettori sul caso di Garlasco. L’ex legale di Andrea Sempio è stato ascoltato al Palazzo di Giustizia di Pavia come testimone nell’inchiesta sui presunti pagamenti effettuati dalla famiglia Sempio nel 2017 per ottenere l’archiviazione della posizione del trentottenne nell’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi. Prima di entrare in aula, Massimo Lovati ha parlato con i cronisti presenti dei pagamenti, da 50 mila euro e da 15 mila euro, ricevuti personalmente in contanti.

“Ero stato io a indicare una cifra indicativa di 50mila euro, per le spese che si sarebbero dovute sostenere sino ad un’eventuale udienza preliminare”, ha spiegato l’avvocato. Massimo Lovati ha poi ricostruito le modalità con cui ha ricevuto il compenso: “I miei 15mila euro in contanti, perché così avevo chiesto che fosse il pagamento, ero andato a ritirarli dall’avvocato Soldani: era lui che aveva ricevuto l’incarico”.

L’avvocato ha voluto escludere che dietro quella somma potesse nascondersi qualcosa di illecito: “Lo escludo”, ha dichiarato in merito alle ricostruzioni sulla regolarità dei versamenti. Incalzato dai cronisti presenti, Massimo Lovati ha anche parlato delle possibili rivelazioni sull’omicidio del 13 agosto del 2007 di Chiara Poggi. “Se i magistrati me lo chiederanno, risponderò”, ha dichiarato. Poi è intervenuto il suo difensore, Fabrizio Gallo, che ha lasciato aperte nuove piste: “È possibile che sganceremo una bomba”.