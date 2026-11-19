Corrado Augias è morto a 91 anni. Il giornalista, anche politico ed eurodeputato, è stato uno storico volto televisivo. Lo scorso 12 ottobre, è intervenuto a “La Torre di Babele”, in onda su La7. Quella è la sua ultima comparsata in televisione, anche se il prossimo lunedì verrà trasmessa una puntata postuma.

Proprio lo scorso 12 ottobre, Corrado Augias ‘ha salutato’ i telespettatori, facendo una disamina sulla società attuale. “Ai suggerimenti che dava Italo Calvino vorrei aggiungerne un quarto. Sempre preso da Calvino, più esattamente da “Le Città Invisibili” dell’edizione del 1972, lo scrittore immagina un dialogo tra Marco Polo e Kublai Khan, il grande imperatore della Cina, davanti al quale il nostro veneziano si trova. E che cosa dice nell’immaginazione di Calvino?“, inizia così il pensiero del novantunenne. E poi aggiunge: ”Marco Polo dice: ‘Il fine delle mie esplorazioni è questo: scrutando le tracce di felicità che ancora s’intravvedono, ne misuro la penuria. Se vuoi sapere quanto buio hai intorno, devi aguzzare lo sguardo sulle fioche luci lontane’. È una frase non solo molto bella ma una frase che possiamo prendere di peso e portare nel nostro presente".

Poi continua, con un’analisi del caos presente nei nostri giorni: “Perché, vedete, viviamo nel caos, parlo del mondo e della situazione mondiale che peggio di così solo uno stato di guerra potrebbe superare, e nonostante questo c’è chi coltiva ottimismo. Benissimo! Ma l’ottimismo può anche essere una dote un po’ stupida. Nel senso, di un blando abbandonarsi alle cose, sperando che vadano meglio. C’è un altro sentimento al quale Marco Polo a me pare alluda in questa frase immaginaria rivolta a Kublai Khan. Bisogna avere fiducia”. Corrado Augias ha poi lanciato il monito finale: “Quelle fioche luci lontane che, nonostante tutto, riusciamo a scorgere, sono quelle alle quali puntare, perché diventino un giorno più vicine e più luminose”. E, infine, il congedo ai suoi telespettatori. “Alla prossima”.