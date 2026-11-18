Dopo gli allarmi bomba arrivati per email nelle giornate dell’11, 12 e 16 novembre a oltre 10.000 istituti scolastici italiani, compresi numerosi istituti della provincia di Napoli, e all’evacuazione di oltre 300 scuole, il Servizio Polizia postale e per la sicurezza cibernetica ha avviato le attività investigative, coordinando l’attività dei Centri operativi presenti su tutto il territorio nazionale. Le indagini hanno consentito, anche tramite la collaborazione internazionale, di individuare negli Usa l’utilizzatore dello pseudonimo Mikhail Andropov. Le email che erano state inviate agli istituti scolastici, ad eccezione di alcuni singoli casi, recavano tutte la firma “Mikhail Andropov”, pseudonimo utilizzato da un soggetto che si autodefiniva leader del cosiddetto “Vilayat del Misoginistan”.

Una denominazione che richiama riferimenti differenti: “Andropov”, nome dell’ex capo del KGB; “Vilayat”, termine della nomenclatura jihadista riferito al controllo armato di una regione; e “Misoginistan”, espressione riconducibile alla sottocultura radicale misogina russa dello “Stato Maschile”. Un importante elemento investigativo è stato acquisito dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Napoli, che, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Napoli, ha approfondito il contenuto di una PEC, ricevuta anche dall’Ambasciata italiana a Washington D.C., con la quale il mittente denunciava l’utilizzo improprio della propria identità digitale.

Nella comunicazione, il soggetto, presentatosi come G. B., dichiarava di risiedere negli Stati Uniti e di utilizzare online lo pseudonimo “Mikhail Andropov” per ragioni di sicurezza personale. Riferiva, inoltre, di essere stato contattato sui social network da diversi giovani italiani preoccupati per le minacce rivolte alle scuole, precisando di essere completamente estraneo ai fatti. Gli elementi investigativi acquisiti dal Centro Operativo di Napoli hanno consentito di attivare tempestivamente i canali di cooperazione internazionale di polizia. Infatti, il Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, è riuscito ad identificare il mittente della comunicazione e localizzarlo a Phoenix, in Arizona (USA). L’individuazione di G.B. è stata resa possibile anche grazie al fondamentale scambio informativo ed operativo in materia di cooperazione di polizia con le autorità statunitensi assicurato dallo S.C.I.P., il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale del Ministero dell’Interno.

Il soggetto, sentito dall’Fbi e da personale del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia, ha confermato di aver inoltrato l’e-mail all’Ambasciata italiana a Washington e al C.O.S.C. di Napoli, nonché di utilizzare online lo pseudonimo “Mikhail Andropov”. L’Fbi ha smentito qualsiasi coinvolgimento di G.B. nell’invio massivo delle e-mail minatorie agli istituti scolastici italiani. Le indagini sono tuttora in corso e proseguono sotto il coordinamento dell’Autorità Giudiziaria competente, con l’obiettivo di individuare i responsabili dell’invio massivo delle email, ricostruire la provenienza delle comunicazioni e accertare ogni eventuale collegamento tra gli episodi, anche attraverso i canali di cooperazione internazionale di polizia.