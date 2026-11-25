Angela Taccia, avvocata di Andrea Sempio nel caso Garlasco, è finita al centro del confronto con Milo Infante a “Verità nascoste”, programma di cronaca nera di Rete 4, per una polemica nata dalle sue dichiarazioni in un altro programma di Mediaset, cioè “Quarto Grado”. Taccia ha accusato la trasmissione di Infante di presentare Sempio in modo pregiudizievole per un video di un film horror attribuito ad una scena reale della vita dell’indagato e affermando: " È gravissimo. È spaventoso. Allora io che guardo sempre film horror ad Halloween sono una potenziale assassina, giusto? La pazienza, prima o poi, finisce. Ognuno raccoglie quello che semina".

Infante, così, ha replicato in diretta, mostrando anche un’intercettazione del 2007 in cui Sempio parlava del ‘popolo bue’: “Gli avvocati di Andrea Sempio si stanno preparando, perché il 25 febbraio è alle porte, lì si deciderà il destino del loro assistito. Andrea Sempio l’ha detto, non vedo l’ora di poter parlare con i giudici, quindi è rimasto in silenzio due anni, tranne che nei salotti televisivi, quasi tutti, ma non vede l’ora finalmente di poter raccontare la sua verità davanti a un giudice terzo e imparziale. Il momento sicuramente è difficile, ma attenzione perché anche la nostra pazienza ha un limite e quando vengono dette delle cose che sono inesatte noi la pazienza la perdiamo e allora questa sera vi racconteremo per filo e per segno cosa e soprattutto quando Andrea Sempio ha visto e quando ha scaricato due video che non sono un trailer”. Infante, poi, aggiunge: “Abbiamo detto che è stato trovato nel computer di Andrea Sempio materiale scioccante, oddio che personalità orribile, eccetera eccetera eccetera. Cosa può aver fatto questo per un video dove c’erano delle cesoie, del sangue per terra? La domanda è: ma l’avvocato Taccia Violetta 1 e Violetta 2 le ha mai viste (si riferisce a due file video pornografici trovati nell’hard disk di Andrea Sempio, ndr)? Perché a leggere, a sentire queste dichiarazioni parrebbe che non abbia visto il contenuto del cd del suo assistito e nel qual caso le consigliamo la visione del contenuto, anche perché se lei dice che ama il film horror, troverà diciamo pane per i suoi denti. Detto che Violetta 1 e Violetta 2 con i film horror centrano molto poco e sicuramente non sono dei trailer per i motivi che abbiamo spiegato, ma che rispiegheremo poi con calma”.