Il suicidio di Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia, potrebbe essere stato pianificato già diversi giorni prima della morte. Come ricostruisce Repubblica, un elemento importante emerge dall’analisi delle quattro lettere manoscritte lasciate nella sua casa di campagna: quella destinata ai familiari sarebbe stata scritta alcuni giorni prima del gesto, probabilmente martedì. Un dettaglio che rafforzerebbe l’ipotesi di una decisione maturata nel tempo e non di un gesto improvviso.

I quattro documenti, esaminati per la prima volta al Ris di Roma alla presenza dei magistrati di Grosseto e degli esperti della scientifica, sono stati sottoposti ad accertamenti calligrafici, che avrebbero confermato la loro autenticità. Le lettere erano indirizzate alla famiglia, a un amico e custode della tenuta, al procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca e agli amici, con l’indicazione «per chi vorrà pubblicarlo».

Negli scritti, De Gennaro ha espresso affetto ai familiari e difeso duramente il proprio operato, contestando le indagini sui presunti depistaggi relativi alle stragi mafiose. Al procuratore ha lasciato anche un hard disk, non trovato durante la precedente perquisizione.

Proprio questo materiale informatico sarà ora analizzato dai carabinieri del Ros, insieme ad altri supporti sequestrati, per verificare eventuali collegamenti con le indagini sulle stragi. Le lettere rappresentano dunque un elemento centrale per ricostruire gli ultimi giorni dell’ex capo della Polizia e comprendere le motivazioni del suo gesto.