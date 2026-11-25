L’ex collaboratore di giustizia Totuccio Contorno potrebbe essere allontanato dalla sua abitazione nella Tuscia per motivi di sicurezza.

Al centro della vicenda c’è una conversazione del 30 agosto 2025 tra Contorno e Francesco Pacetto, collaboratore di De Gennaro, anch’egli indagato dalla Procura di Caltanissetta per il presunto depistaggio delle indagini sulla strage di via D’Amelio.

Secondo le contestazioni dei magistrati, De Gennaro avrebbe cercato di convincere Contorno a non parlare con i pubblici ministeri siciliani. Dalla conversazione intercettata emergerebbero inoltre rapporti particolarmente stretti tra il pentito e l’ex capo della Polizia.

Durante il dialogo, Contorno chiede a Pacetto notizie di De Gennaro: “Ma il principale (che in gergo sarebbe l’ex capo della polizia ndr) che dice? E’ che non lo sento e non lo vedo”. Pacetto risponde che De Gennaro avrebbe trascorso le vacanze di agosto in Toscana, aggiungendo: “lì in Toscana dove dove siamo andati una volta”.

Per gli inquirenti, questo scambio rappresenterebbe un elemento significativo per ricostruire la natura dei rapporti tra i due. In particolare, Contorno sarebbe stato accompagnato da Pacetto nella proprietà di De Gennaro a Orbetello, acquistata dall’ex capo della Polizia il 19 dicembre 2002. L’avvocato di Contorno precisa che il suo assistito, a differenza di quanto detto dal cugino a Lo Stato delle Cose, non è stato trasferito, ho parlato con la moglie e vive tuttora nel posto in cui stava da tempo", afferma l’avvocato Salvino Greco. Il legale smentisce così l’ipotesi di un allontanamento dalla casa di Nepi, in provincia di Viterbo