Come ricostruisce il Corriere della Sera, Cosa nostra aveva organizzato diversi piani per eliminare Gianni De Gennaro, allora dirigente della Direzione investigativa antimafia, considerato dai boss un pericoloso ostacolo alle attività criminali. Tra le strategie ideate da Totò Riina e dai suoi uomini c’era anche quella di ucciderlo con un finto pentito.

La minaccia emerge dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia. Già nell’agosto 1992, durante un incontro segreto nel supercarcere di Pianosa, il boss Giuseppe Marchese aveva informato De Gennaro che Riina lo voleva morto, ritenendolo un ostacolo ai propri progetti criminali.

Il piano più inquietante prevedeva il coinvolgimento di Gaetano Grado, mafioso messinese detenuto all’Asinara. Nino Madonia gli avrebbe proposto di fingersi collaboratore di giustizia, così da ottenere un incontro con De Gennaro e assassinarlo a coltellate, come aveva già fatto in passato con un altro detenuto.

Nel febbraio 1994, però, Grado decise di pentirsi realmente e raccontò ai magistrati la proposta ricevuta: “All’inizio di quest’anno sono stato contattato nel carcere dell’Asinara da Madonia Antonino, il quale mi propose l’uccisione del dottor De Gennaro”.

Per l’eliminazione del dirigente sarebbe stato offerto un miliardo di lire. Un altro progetto prevedeva invece di controllare i suoi spostamenti a Roma attraverso Luigi Sparacio, che successivamente rifiutò di partecipare all’omicidio.

I piani mafiosi non furono mai realizzati, anche grazie al rafforzamento della sorveglianza e agli arresti dei principali boss.