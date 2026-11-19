Il karma direbbe qualcuno. Una spregevole vendetta, accuserebbero altri. Due stranieri, un tunisino di 20 anni e un marocchino di 28, avrebbero scippato un uomo ad Ancona. Poi però, dopo essere stati scoperti, sarebbero stati circondati e pestati da una ventina di persone che li hanno riempiti di botte. E uno dei due, una volta arrivato in ospedale, avrebbe pensato bene di prendersela anche con un infermiere. La vicenda è accaduta ad Ancona, dove una serata in centro si è trasformata in un vero e proprio Far West. Tanto da richiedere il pronto intervento di carabinieri, polizia e ambulanze.

Come riporta il Corriere Adriatico, i due stranieri avrebbero strappato una collanina dal collo di un trentenne. Ma il tentativo di fuga, a quanto pare, non è andato come previsto. La vittima è un uomo arrivato ad Ancona a bordo di una nave mercantile, che sarebbe ripartita il giorno successivo. Stava trascorrendo la serata insieme ad alcuni colleghi a chiacchierare su una panchina. Ma, intorno alle 21:30, sarebbe stato avvicinato dai due giovani che gli avrebbero strappato la collanina.

A quel punto, però, una ventina di persona ha raggiunto e circondato i due stranieri massacrandoli di botte con calci e pugni, anche alla testa e al volto. Così sono arrivati sul posto sanitari e forze dell’ordine. Ma uno degli agenti sarebbe stato aggredito da uno dei due giovani - il ventenne tunisno -, in evidente stato di ebrezza. Ma non finisce qui. Una volta trasportati in ospedale, lo straniero avrebbe aggredito con un pugno in faccia un infermiere.