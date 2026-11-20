C’è un computer portatile nascosto in un casolare della Calabria che potrebbe contenere molti segreti e aiutare a comprendere come siano state utilizzate le più protette e riservate banche dati nazionali quando al governo c’era il Movimento 5 stelle. L’account utente è quello di un certo Ugo Nodia, fantomatico dipendente dell’Inps. Ma, a quanto risulta a Libero, Ugo Nodia non esiste o, perlomeno, non esiste un impiegato dell’Istituto di via Ciro il Grande con quel nome.

Nodia è un cognome originario della Georgia occidentale. Nel mondo lo porterebbero 2.300 persone, distribuite in 27 Paesi. Ma nessuna di loro vivrebbe in Italia.

Per un periodo il computer di Ugo Nodia è stato affidato a C.S., l’ex dipendente Inps che, da consulente della Commissione Antimafia, all’epoca presieduta dal pentastellato Nicola Morra, aveva avuto l’incarico di scovare chi tra i detenuti per gravi reati percepisse il Reddito di cittadinanza, direttamente o attraverso il proprio nucleo famigliare.

Per procedere in questa caccia l’Inps gli aveva affidato il pc di Nodia, che poteva accedere a tutte le banche a disposizione dell’Istituto, a partire dall’Anagrafe tributaria, uno degli archivi più potenti per potersi fare gli affari degli altri.

Ma, a leggere alcune delle chat di C.S. depositate in un procedimento civile (l’ex dipendente lamenta il mancato pagamento di emolumenti promessi e non versati ed è stato costretto a fare causa), il pc, oltre che per dare la caccia ai criminali, sarebbe stato utilizzato anche per fare altro. E, come quello di Nodia, secondo una nostra fonte, in Inps ci sarebbero stati almeno altri quattro computer «fantasma» utilizzati per missioni speciali e particolarmente intrusive.

«HO CONTROLLATO IL PADRE ETERNO»

«Ho guardato l’iradiddio, ho controllato pure il Padre Eterno» ci confida uno degli utilizzatori di quelle armi non convenzionali, in passato vicino ai 5 stelle e che oggi ci risponde in cambio della garanzia dell’anonimato. «Ho (scaricato, ndr) roba che fa paura. Roba che se solo lo viene a sapere Matteo Renzi mi piglia e mi dà un appuntamento all’autogrill (quello famoso dell’incontro con l’ex dirigente dei Servizi segreti Marco Mancini, ndr)». Quando proviamo a ottenere qualche informazione in più sul contenuto delle ricerche, il nostro interlocutore si morde la lingua e ci chiede di cambiare argomento. Di certo l’ex premier Renzi è considerato dai pentastellati un acerrimo nemico e forse non è un caso che la fonte lo abbia citato, lasciandoci intendere che sul leader di Italia viva siano state fatte parecchie interrogazioni alle banche dati. Una specialità anche del tenente della Guardia di finanza Pasquale Striano.

Non è chiaro se qualcuno abbia ordinato allo «spione» investigazioni su Renzi o se sia stata una sua libera iniziativa. Ma soprattutto non sappiamo se tali interrogazioni abbiano lasciato traccia nei sistemi informatici dell’Inps. I computer fantasma facevano scattare alert? Erano collegati a specifiche matricole? Mistero.

Con Libero, C.S. conferma la potenza di fuoco di quei pc: «Avevano accesso a tutte le banche dati dell’Inps e io ho fatto le ricerche che ritenevo giuste per il lavoro che mi era stato assegnato. Ho fatto interrogazioni su tanti nomi e, per esempio, ho scoperto che un boss della camorra mentre era in latitanza andava a incassare la Naspi. E questo ho potuto scoprirlo perché avevo tutti gli accessi».

Come già scritto, anche C.S. ha usato il computer con le credenziali di Ugo Nodia.

«Mi hanno detto: “Tu non ti chiami C.S., ma Ugo Nodia. Il computer materialmente me lo ha consegnato, indicandomi la password, un certo Mario Cilla, che all’epoca era uno dei responsabili della informatizzazione dell’Inps. Però agiva per conto del suo direttore centrale che era Vincenzo Caridi». Ha ancora il pc? «Sì, anche se ho cercato di restituirlo. Non lo hanno voluto. Mi hanno detto: “Se lo può tenere”». Quando C.S. è andato in pensione, l’Economato gli ha chiesto il computer aziendale e il telefonino, ma non l’Hp di Nodia. «Praticamente io ho un bene dello Stato che non posso ridare indietro, perché, ufficialmente, non sono mai stato in possesso di questo bene. Un ex dirigente mi disse: “Se non ti hanno fatto firmare nulla quando te lo hanno dato significa che è un computer che non esiste, che non è registrato, che è un pc fantasma. Brucialo, buttalo sotto un trattore”».

L’HP NASCOSTO NEL CASOLARE IN CALABRIA

E adesso dove è il pc? «L’ho affidato a una persona di fiducia, è nascosto in un casolare di campagna». Si capisce che per lui quell’oggetto scotta, anche perché, a suo giudizio, il presunto sistema di accessi da dispositivi «anonimizzati» potrebbe essere ancora attivo: «Attraverso quegli strumenti potevano fare accedere chiunque alle banche dati dell’Inps. E non è detto che non siano ancora in uso... potrebbero essere stati consegnati a più persone» spiega l’uomo.

In un documento collegato al procedimento legale avviato dal funzionario si dà questa spiegazione ufficiale per giustificare la consegna di un pc «fantasma»: «Per garantire la tutela dell’appellato (C.S., ndr) e consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità remota (smart working) presso la Commissione, l’accesso alle banche dati dell’Inps è stato autorizzato direttamente e riservatamente dal direttore generale Vincenzo Caridi con consegna di un pc portatile Hp (ancora in possesso del dottor C.S., quale prova della verità) assegnato in forma anonima e intestato a un dipendente Inps “inesistente” e credenziali/password di accesso alle banche dati Inps, rilasciate in modo da garantire l’anonimato, la riservatezza e la tutela del dipendente».

L’EX DIRETTORE CARIDI: «NON RICORDO»

Nella causa civile è stata depositata anche la chat di C.S. con Caridi, all’epoca capo della Direzione centrale tecnologia, informatica e innovazione dell’Inps e vicario del direttore generale. «Per il pc portatile forse riesco a darti un Hp. Serve che lo ritiri almeno a Ciro (via Ciro il Grande, sede dell’Istituto, ndr) per le abilitazioni.

Ti faccio sapere quando» scrive l’alto dirigente l’1 luglio 2020. Il giorno successivo Caridi spedisce il numero di cellulare di Cilla a C.S. e dopo circa mezz’ora gli chiede se abbia risolto. Il 17 luglio Caridi domanda: «Come va? Tutto bene con le credenziali o ci sono problemi?». Risposta: «Tutto ok. Ho, purtroppo, molto “materiale” relativo alle ricerche». Dopo qualche settimana C.S. spedisce una schermata del pc, dove si legge il nome di Ugo Nodia, e informa Caridi di un problema tecnico.

Caridi oggi è capo dipartimento al ministero del Lavoro e, contattato da Libero, ci assicura di non avere memoria della storia del pc: «Secondo lei io posso ricordarmi se ho fatto consegnare un computer a un dipendente Inps? [...]. Quello che posso dirle è che a luglio del 2020 ero direttore centrale dell’Informatica e certamente ricordo che c’era un ufficio dirigenziale che si occupava di fornire e gestire pc e altri strumenti tecnologici in uso ai dipendenti Inps (peraltro in un periodo molto particolare come sappiamo)». Ma il nome Ugo Nodia non le dice nulla? Perché per accedere alle banche dati si usava un pc intestato a un dipendente inesistente? Caridi non arretra: «Ma davvero pensa che possa ricordare se esiste uno con il nome Ugo Nodia? E poi perché dovrei ricordarlo, soprattutto se è come dice lei inesistente?». Rispondiamo che la storia di un computer anonimo che poteva accedere a tutte le banche dati dell’Inps è una questione di rilievo. Caridi concorda: «L’importante è che chi poteva accedere fosse legittimato. Altrimenti sarebbe incorso in un illecito». Ma era possibile controllare gli accessi di un pc anonimo? Il dirigente del ministero ci consiglia di rivolgerci all’Inps per avere risposte.

In ogni caso, le altre chat di C.S. confermano come il gotha dei 5 stelle fosse interessato a ricevere informazioni riservate.

Per esempio, quando gli uomini di Giuseppe Conte decisero che al vertice dell’Inps servisse un uomo a loro vicino, un professore universitario calabrese, Pasquale Tridico.

BUFFAGNI: «MI TROVI QUALCOSA?»

Nel giugno del 2019, in una conversazione via Whatsapp, l’allora sottosegretario con delega agli Affari regionali Stefano Buffagni scrive a un big del Movimento: «Solo per tua info di aggiornamento su Nori, stiamo discutendo animatamente in punta di cavillo amministrativo su incompatibilità varie...tra avvocati ecc.». Il magistrato Mauro Nori è il candidato degli alleati di governo della Lega. Il collega di partito del sottosegretario si mette a disposizione: «Se ti servo... fammi sapere, ricorda che io posso arrivare a molte Procure...». Buffagni rizza le antenne: «Ah beh se su Nori vi è qualcosa è una manna ahahhh... so che Boeri (Tito, presidente in uscita dell’Inps, ndr) aveva fatto esposti». Il succitato big pentastellato scrive a C.S., che in quel momento, oltre che dipendente Inps, è consulente della commissione Antimafia: «Mi trovi qualcosa su Nori che possa cercare presso qualche Procura? Così proviamo a stopparlo». Passa qualche ora e C.S. estrae la prima cartuccia: «Intanto questo». È lo strappino di un documento. A cui si aggiunge questa chiosa: «Per il momento inchiesta “Mastrolindo”, Procura di Nocera inferiore. Anno 2016, indagato anche Nori per aver firmato i bilanci dal 2011 al 2016, falsati da truffe avvenute in quel territorio». Nella chat, il magistrato in corsa per la presidenza dell’Inps viene definito «un uomo legato al centro destra da tenere “sotto controllo”».

Il Movimento 5 stelle è sicuro di riuscire a piazzare Tridico e il big pentastellato annuncia: «La presidenza non sarà di Nori.

Così mi assicurano». Manca solo la ciliegina. «Cerco di avere altre notizie» comuni ca C.S..

TRIDICO SU BOSSI JR: «HAI VISTO?»

Quest’ultimo, il 30 settembre 2021, segnala alla dirigente dell’Inps Maria Sciarrino un’altra scoperta: «Incrociando determinate banche dati escono anche soggetti come questo: Bossi Riccardo 06/05/1979 (figlio di Umberto), Rdc dal 3/20 al 8/21, 780 euro al mese». La dirigente risponde immediatamente: «Non ci posso credere. Mi dà codice fiscale di questo Tizio?».

Quando Bossi jr viene indagato, Tridico condivide la notizia con C.S.: «Hai visto?». L’ex funzionario non si scompone: «Roba vecchia del 2021». L’ex presidente si mostra sul pezzo: «Quello era il fratello, Renzo anche, no? Mica era uscita».

C.S. invia al presidente anche i nomi di quattro terroristi di destra condannati per la strage di Bologna (Gilberto Cavallini, Luigi Ciavardini, Giusva Fioravanti e Francesca Mambro) e commenta: «Tutti Cig Covid. Forse giuridicamente hanno diritto, ma eticamente».

Il 17 novembre 2022 scoppia il caso dell’indagine per truffa ai danni dei parenti dell’allora deputato di Avs Aboubakar Soumahoro. Una settimana dopo C.S. spedisce a Tridico nomi e date di nascita della suocera, di due cognati e della moglie dell’onorevole con questa chiosa: «Buonasera, controlli per l’Antifrode ed eventualmente la Gdf». Tridico, che oggi, da europarlamentare dei 5s, fa parte insieme ad Avs del Campo largo, domanda: «Ha il Rdc?». Risposta: «No». Tridico insiste: «Ma questa è la suocera di A.S.?». C.S.: «Sì, e moglie e cognati, contributi alti, se controllano possono valutare». Da Renzi ad Avs, chissà come prenderanno a sinistra la notizia dei «dossieraggi» a 5 stelle.