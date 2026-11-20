Non moriremo democristiani, ma islamici e con la pelle scura. Questo il destino dell’Occidente, e quindi dell’Italia, dopo altre nazioni. La differenza sta solo nel quando; a chi ha una quota di immigrati superiore alla nostra toccherà prima, ma toccherà a tutti. La società multietnica è una fase transitoria, qualcuno potrebbe dire un incidente della storia.La legge del mondo prevede che una comunità prevalga su un’altra, l’unica cosa che può cambiare sono le parti in commedia. Comanda la demografia e poiché non facciamo figli mentre gli altri sì, siamo destinati a soccombere.La campana a morto per il maschio bianco e cristiano, colpevole di tutti i mali del mondo, non la suona l’ideologia woke, unica cosa di cui la cultura occidentale è ormai feconda, con i suoi patetici e suicidi atti di contrizione. Il futuro è già scritto nei numeri di oggi. A colpirci sarà la profezia fatta oltre cinquant’anni fa dal presidente dell’Algeria, Houari Boumediene, «vi conquisteremo popolando i vostri territori con i nostri figli, sarà il ventre delle nostre donne a darci la vittoria».

Un’intervista rilasciata al quotidiano inglese dal demografo Paul Morland traccia la parabola: nel 2063 la popolazione britannica bianca nel Regno scenderà sotto il 50% e poco dopo, nel 2079, precipiterà sotto la medesima l’intera popolazione bianca, non solo quella autoctona. È la conseguenza matematica del tasso di fecondità attuale nella perfida Albione, per ogni donna 1,4 figli contro i 2,1 necessari per garantire il ricambio generazionale. Ma non è solo una questione aritmetica. Perché una società si conservi sono necessari tre elementi: l’immigrazione deve essere numericamente limitata, chi arriva deve avere una certa vicinanza culturale con la popolazione già residente e questa deve conservare fiducia e orgoglio della propria identità. Nessuna delle suddette caratteristiche è presente nelle società europee, almeno per quanto riguarda gli Stati occidentali dell’Unione, e quindi il destino è segnato e, quel che fa più male, ce lo siamo scritti noi, confondendo l’integrazione con l’accoglienza indiscriminata e la tolleranza del diverso con l’abdicazione dei propri valori e principi.I ragionamenti di Morlnad fanno il paio con lo scenario tracciato dal Pew Research Center, secondo il quale nel 203 gli islamici supereranno i cristiani nel mondo. Entro il 2070 in Europa raddoppierà il numero di seguaci dell’islam, che quell’anno saranno tre miliardi e seicento milioni contro i tre miliardi di cristiani.

E l’Italia non si salverà. Se da noi infatti nel 2020 la comunità cristiana rappresentava l’80% di chi si sentiva affiliato a una religione e quella musulmana era solo del 4,4%, già nel 2030 le cose saranno sensibilmente diverse: 76% di cristiani e 6,2% di musulmani per scendere e salire rispettivamente nel 2040 a al 71,5% e al 7,9% e poi ancora, di decennio in decennio, al 67,2% e al 9,8%, fino al 62% e al 12,2% del 2060 e al 58% e 14,5% del 2070.

Attenzione però, il sorpasso dell’islam nei confronti del cristianesimo, fenomeno planetario che, questione di tempo, interesserà pure la nostra Penisola, non è questione di fede ma, anche qui, di demografia: le donne musulmane fanno in media tre figli contro i due di quelle cristiane, sudamericane, filippine e africane incluse.E qui arriva la domanda d’obbligo: possiamo rassegnarci alla sparizione, fisica, genetica, culturale, sociale della nostra società, dell’Europa occidentale, culla della civiltà, del diritto e del welfare come un fatto ineluttabile? Da sempre chi mette in guardia da questa prospettiva viene tacciato di razzismo. I numeri però non sono razzisti, come non è razzista battersi per la propria storia, i propri valori e per voler continuare a essere quello che si è.