“In questi giorni, prima che dicesse basta ci siamo abbracciati e abbracciati ancora”, inizia così la lunga lettera in cui Natalia Augias ha voluto salutare il padre Corrado, scomparso a 91 anni nella mattinata del 19 novembre. La giornalista ha raccontato le parole con cui il padre ha usato per congedarsi: “Ha voluto che ci salutassimo con le parole di Seneca: ‘Tieniti stretta ogni ora, dipenderai meno dal domani se ti impadronirai dell’oggi’, racconta Natalia Augias.

“Papà per me era la misura del tutto”, continua. Corrado Augias era un giornalista attivissimo, curioso e poliedrico: “Papà amava tutto quello che faceva ma le trasmissioni per la Rai sulla musica sono state per lui gioia pura”. La giornalista ricorda il padre prima che il personaggio pubblico: “È stato un padre così straordinario che per trovare il mio spazio sono andata a studiare e poi a lavorare in Inghilterra”. Particolarmente interessante il modo in cui Corrado Augias si rapportava a lei quando rientrava in Italia: “Mi stringeva la mano. Non facciamo troppe scene, diceva. Gli abbracci, tutti, me li ha dati in questi giorni”.

Padre e nonno: Augias ha saputo ritagliarsi tempo anche per i nipoti, David di 35 anni, Micol e Marco di 31 anni: “Per loro Corrado è stato un nonno straordinario, con loro si è fermato. Quel tempo che correva così veloce quando io ero bambina si è trasformato in vacanze bellissime ad Asiago e nella casa di campagna a Todi”. Poi un passaggio sulla curiosità che lo ha sempre contraddistinto nella sua vita: “Sapeva smontare e rimontare tutto. Leggeva i libretti delle istruzioni di qualunque cosa, era più tecnologico dei miei figli, era sempre nel tempo presente, mai nel passato”.

Infine, Natalia Augias ha parlato degli ultimi mesi di vita del padre: “Ha sofferto e noi con lui. Tutti insieme, negli ultimi mesi. Voleva sempre guardare una foto scattata da uno dei miei figli, dove lui e mia madre Daniela camminano di spalle, abbracciati. Diceva che gli ricordava le parole di un poeta tedesco: ‘Siamo andati attraverso l’affanno e le gioie, mano nella mano’. Poi ha detto basta. E l’abbiamo salutato”.