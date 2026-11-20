Occupare ormai è diventato un diritto. Nel Paese che campa di diritti ma mai di doveri, l’occupazione di un immobile, soprattutto di una casa privata sta diventando la normalità. Pagare, invece, un’anomalia. La storia che vi raccontiamo oggi ha dell’assurdo e arriva da Mestre (Venezia). Vi ricordate Patricio Boscaia, quell’argentino di 42 anni, residente in Italia che aveva truffato i calciatori dell’Udinese? Ossia l’ex portiere Juan Musso e l’ex centrocampista Rodrigo De Paul? Ecco, a loro aveva venduto dei Rolex per il valore complessivo di 56 mila euro, solo che poi questi Rolex non erano mai arrivati e lui era stato condannato dal tribunale di Udine. A Boscaia però non bastavano gli orologi.

Dai cinturini da polso, siamo passati alle case. Perché Boscaia attualmente, carte alle mano, ha uno “sfratto per morosità datato 16 febbraio 2026” - alla faccia che vende orologi, qua siamo in ritardo di un anno - convalidato il 23 luglio 2026, da eseguirsi entro il 30 agosto 2026, e un decreto ingiuntivo che gli pende sopra la testa dell’11 agosto scorso. Ma andiamo con ordine.

È il 2024 ed Emanuele Feronato, proprietario di un appartamento nel pieno centro di Mestre, decide di restaurare l’immobile per metterlo in affitto. Finiti i lavori, per il tramite di una agenzia, la Leonardo Immobiliare, riesce a trovare un inquilino, Boscaia appunto. L’agenzia assicura affidabilità. Feronato si fida. Il primo maggio 2024 viene stipulato un contratto tra Feronato Emanuele e Boscaia Patricio per tre anni, con scadenza il 30 aprile 2027. Il canone è di 1.100 euro, da versare ogni 5 del mese.

A maggio 2024, Boscaia entra, paga fino a ottobre 2025 e poi smette. L’agenzia di tasca sua paga novembre 2025. Ma da dicembre 2025, Feronato non vede più un soldo. «Ho chiamato l’agenzia - dice Feronato a Libero - il titolare mi ha mandato un vocale dicendo che è una persona sì chiacchierata, ma che non mi dovevo preoccupare, e che mi conveniva tenerlo fino ad agosto 2026, perché lui mi avrebbe dato tutti i soldi». Passano i mesi, ma l’inquilino continua a non pagare. Anzi, il proprietario gli paga anche il riscaldamento, dopo aver ricevuto una diffida dall’amministratore condominiale, perché le spese sono a suo carico. Follie all’italiana.

Stanco, Feronato, a gennaio 2026, si rivolge a un avvocato per avviare la causa di morosità. Il 16 febbraio 2026 arriva lo sfratto. Il 23 luglio 2026 viene convalidato. E l’11 agosto 2026 il tribunale di Venezia - sezione feriale - emette decreto ingiuntivo in cui “visto lo sfratto per morosità (...) ingiunge a Boscaia Patricio di pagare a Feronato Emanuele, la somma capitale di euro 11.825, 47 euro”, tra canoni scaduti, spese condominiali, bolli eccetera. «Ora, tra risarcimento e tutto siamo a quota 20 mila», sbotta il proprietario. Ma siamo alle porte del 2027 e Feronato ancora non ha visto un soldo. E manco il suo appartamento.