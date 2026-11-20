Droni nelle vicinanze della pista dell’aeroporto di Genova: dalla torre di controllo ne sarebbero stati segnalati almeno tre nella serata di ieri, giovedì 19 novembre. Per questo lo scalo Cristoforo Colombo è rimasto chiuso per due ore, dalle 20 alle 22. Tra le ipotesi, lo sconfinamento rispetto all’autorizzazione per il sorvolo. Ora, stando a quanto appreso dall’Ansa, la procura di Genova aprirà un’inchiesta per attentato alla sicurezza dei trasporti, anche se al momento non è chiara l’ipotesi di reato. Il fascicolo di indagine, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa, sarà formalmente aperto non appena i pm riceveranno la comunicazione formale di quanto accaduto da parte della polizia di frontiera, intervenuta sul posto insieme alla capitaneria di porto e alla polizia di Stato.

L’allarme è scattato alle 20.10, quando è stata emessa un’interdizione al volo sullo spazio aereo intorno allo scalo, ed è poi rientrata verso le 22, al termine di tutti i controlli del caso per scongiurare eventuali pericoli. Quanto accaduto, inoltre, ha avuto delle conseguenze sul traffico aereo: un volo di Ita Airways diretto a Roma Fiumicino è stato bloccato sulla pista senza consenso al decollo. I passeggeri, dunque, sono stati prima sbarcati e poi, una volta riaperto lo scalo, rimbarcati sul velivolo.