I fiori da funerale davanti alle aziende. I lumini votivi lasciati agli imprenditori come avvertimento. E persino un ordigno esplosivo per convincere chi si rifiutava di pagare il pizzo. Nel Metapontino, una banda guidata da un ex carabiniere aveva trasformato i simboli della liturgia del dolore in strumenti di tortura psicologica per chi si ribellava al racket.

Tra gli uomini coinvolti nell’inchiesta c’era Giuseppe Capece, nato a Santeramo in Colle, nel Barese, condannato a dodici anni di carcere in primo grado.

E destinatario, secondo i documenti raccolti da C.S., ex funzionario dell’Inps addetto alla caccia ai truffatori del reddito di cittadinanza, anche del sussidio targato M5S: 470 euro al mese, per un totale di 2.854 euro.

La tempistica dell’erogazione merita un approfondimento: il 4 febbraio 2019 i carabinieri di Matera e il Ros, coordinati dalla Dda di Potenza, fanno scattare l’operazione «Centouno» contro l’organizzazione criminale di Scanzano Jonico. Vengono eseguite 21 misure cautelari, una delle quali riguarda Capece.

Nel marzo successivo il tribunale del Riesame ne dispone la scarcerazione.

Appena 4 settimane dopo, ad aprile, nonostante il titolare sia indagato per reati gravissimi, comincia ad arrivare il benefit, che prosegue fino a settembre.

L’organizzazione finita sotto inchiesta era guidata, secondo gli investigatori, da Gerardo Schettino, ex militare dell’Arma che aveva costruito una rete dedita alle estorsioni e al traffico di droga. A tal punto radicata da utilizzare anche a rituali di affiliazione mutuati dalla camorra. Nel giugno 2022 il processo «101 bis» si è chiuso, in primo grado, con dodici anni di reclusione per Capece.

Nel dossier di C.S. compare anche un secondo beneficiario diretto pugliese: Vincenzo Auciello, nato nel 1967. Accanto alle sue generalità, nel dossier, è riportato l’articolo 609-bis del codice penale, relativo alla violenza sessuale, senza ulteriori informazioni sul procedimento giudiziario. Auciello risulta destinatario di 700 euro mensili di reddito di cittadinanza, per complessivi 12.810 euro tra agosto 2019 e gennaio 2021. Nella stessa posizione compare un’altra prestazione, indicata come «assegno», probabilmente di invalidità: 297 euro al mese, per un totale di 19.017 euro. Sommando esclusivamente il reddito di cittadinanza, per Capece e Auciello risultano ben 15.664 euro. L’indagine sui sussidi non si ferma ai beneficiari diretti, come abbiamo raccontato nelle precedenti puntate.

Nella «classifica» figurano anche 39 posizioni nelle quali il Rdc è associato a familiari o conviventi di persone coinvolte in vicende criminali per un totale superiore ai 400mila euro.

NIPOTI E CONVIVENTI

Tra i nomi finiti nel mirino compare Davide Bartolo, condannato a 20 anni in primo grado nel processo «Hinterland 2» contro i clan Di Cosola e Stramaglia, prima rivali e poi alleati nel traffico di droga e armi. A un suo familiare sono andati 567 euro al mese, 2.871 complessivi. Spuntano anche i nuclei familiari di Marco Allegrini (1.053 euro mensili; 19.161 complessivi) e di Tommaso Allegrini (198 euro; 3.614 totali), coinvolti nell’inchiesta su cocaina, «pizzo» e forniture edilizie imposte. Luigi Boffo, sopravvissuto a un agguato nel 2012, è associato a un convivente con 1.080 euro mensili e 10.980 complessivi.

AFFARI ANCHE PER I DETENUTI

A Foggia c’è, invece, Francesco Pesante, detto «u’ Sgarr», condannato a 18 anni in appello per il narcotraffico della batteria Sinesi-Francavilla: un affare milionario che finanziava anche le famiglie dei detenuti. Un suo parente ha messo in tasca 900 euro mensili, 7.260 complessivi. Giovanni Rollo, 14 anni e 8 mesi in appello per «Game Over» e 9 anni e 4 mesi definitivi per «Decimabis», compare con 422 euro mensili e 3.404 complessivi alla famiglia.

Nella Società foggiana figurano Luigi Biscotti, nipote del boss Roberto Sinesi, condannato definitivamente per tentato omicidio e nell’inchiesta «Decima Azione» (700 euro al mese; 5.647 complessivi); Nicola Valletta, 11 anni in appello per un duplice tentato omicidio legato a una vendetta del clan Moretti (669 euro; 10.845); Tommaso Alessandro D’Angelo, condannato definitivamente a 5 anni in «Decimabis» (870 euro; 7.889); e Pietro Stramacchio, 10 anni in appello per mafia (842 euro; 7.631). Carlo Verderosa, ex uomo dei Moretti diventato collaboratore di giustizia, è associato a un convivente con 841 euro mensili e 15.368 complessivi.

Al narcotraffico sono collegati invece Raffaele Albanese, condannato definitivamente nell’operazione «Nabucodonosor» sulla cocaina importata dalla Spagna (95 euro mensili; 1.444 complessivi alla famiglia); Gianfranco Allegretti, 8 anni in appello per il gruppo Dello Russo (121 euro; 362 euro totali); Domenico Amoruso, «Mimmo il biondo», 14 anni e 4 mesi in primo grado nell’inchiesta «Gran Bazar» (401 euro; 7.345 totali); Alessandro Ancora, 11 anni e 6 mesi in appello in «Remetior» (rate da 775 e 982 euro; 22.061 complessivi); e Cataldo Prester, 8 anni in primo grado nell’indagine «Duomo» sullo spaccio a Taranto (702 e 1.000 euro; 20.890 totali).

SOLDI AI CONDANNATI

Nel Salento compare Alexsander Ballarino, 16 anni e 26 giorni in appello per rapine, estorsioni e «cavallo di ritorno» del gruppo Coluccia di Noha, è associato a 227 euro mensili e 2.991 complessivi al familiare. Costantino Buonsante, condannato definitivamente in «Pandora» contro i clan baresi Mercante-Diomede e Capriati, compare con 1.050 euro e 19.110 complessivi. Debora Buscicchio, del clan Pepe della Sacra corona unita, condannata a 7 anni definitivi in «Final Blow», è correlata a un convivente con rate da 775 e 982 euro, e 22.094 euro finali. A Taranto Francesco Bruno compare nell’inchiesta sull’omicidio di Giuseppe Axo, ucciso con una Skorpion davanti ai passanti: 1.106 euro mensili e 10.029 complessivi a un parente.

Il gruppo più numeroso riguarda, tuttavia, gli Strisciuglio di Bari: 33 nomi segnalati con beneficiari familiari. Tommaso Cacucciolo, condannato definitivamente a 13 anni in «Vortice-Maestrale», è associato a 700 euro al mese, 12.810 complessivi. Biagio Anaclerio, arrestato nell’inchiesta sul gruppo di Saverio Faccilongo, ritenuto capace di controllare dal carcere persino le case popolari, compare con 351 euro e 2.853 complessivi.

Altri 31 nomi arrivano dalle conversazioni chat di C.S. coi vertici dell’Inps che sarebbero legati alla cosca degli Strisciuglio di cui tuttavia non si conoscono importi singoli e totali. Di sicuro c’è solo che non sono spiccioli.