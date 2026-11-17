“Buffone, pagliaccio, cog***ne, voglio vedere quando ti togli la divisa, ti aspetto”: un automobilista infuriato lo ha detto a un vigile urbano che stava gestendo il traffico a causa di un semaforo guasto. Per questo è finito in tribunale con la doppia accusa di oltraggio a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. Nonostante gli insulti, però, la Cassazione ha deciso di assolvere il guidatore con formula piena “perché il fatto non sussiste”.

Se per il pm, l’uomo era colpevole di aver alterato e rallentato il pubblico servizio, visto che il diverbio aveva impedito al vigile di regolare il traffico, e di aver oltraggiato il pubblico ufficiale mentre svolgeva il suo lavoro, rifiutandosi anche di dare le generalità, per la Cassazione invece tutto decade perché il vigile urbano era stato il primo a tenere una condotta inappropriata e arbitraria “consistita nell’apostrofare con frasi non consone all’esercizio della sua funzione”. L’ufficiale, poi, con l’aiuto di un collega, aveva provato a bloccare fisicamente l’automobilista, tentando di arrestarlo. Lì sarebbe partita l’invettiva verbale dell’uomo mentre cercava di divincolarsi dalla presa dei due.

L’uomo, quindi, è stato assolto per l’illegittimità del comportamento tenuto dai pubblici ufficiali, che ha reso “lecito” l’insulto. Un vigile urbano, dunque, può “fermare” un cittadino in flagranza di reato, ma non può farlo solo perché ritiene che stia tenendo una condotta non in linea con il Codice della strada o perché dimostra una certa insofferenza per la gestione del traffico. Caduta anche l’accusa di intralcio al pubblico servizio e il fatto che i vigili avessero chiesto le generalità all’automobilista.