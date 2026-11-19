Cronaca, casi e approfondimenti sul caso Garlasco a “Le Verità Nascoste”, il nuovo programma d’approfondimento di Milo Infante su Rete4. La Procura di Pavia prosegue le indagini suppletive sul delitto di Chiara Poggi, nonostante abbia già chiesto il rinvio a giudizio di Andrea Sempio. L’udienza preliminare è fissata al 25 febbraio 2027. Intanto, la difesa di Alberto Stasi lavora alla richiesta di revisione della condanna definitiva.

Durante la puntata, Infante fa risentire l’interrogatorio di uno degli amici di Marco Poggi, Alessandro Biasibetti (amico d’infanzia del fratello di Chiara, frequentava la sua abitazione insieme ad Andrea Sempio e agli altri ragazzi della comitiva, ndr), che conferma il fatto che tutti fossero a conoscenza che lui e Marco sarebbero andati in vacanza nei giorni antecedenti al delitto. La sua audizione nota risale al 10 marzo 2025, in cui il carabiniere chiede a Biasibetti: “Avete mai affrontato l’argomento, quando siete partiti per il Trentino, cioè di… ‘si a Freddy io l’ho detto che partivo, a Freddy io l’ho detto che c’eri pure tu a Capra Idem e cose varie’, avete mai affrontato questo argomento con Marco?”. Risponde Biasibetti: “Cioè se sapevano che noi eravamo via? Beh sì, sicuramente, sapevano che saremmo partiti per la montagna, perché si interrompevano le relazioni in quel momento”.

Il carabiniere aggiunge: “In una comitiva di Poggi, Freddy, Biasibetti, Capra, Sempio, due partono”. Biasibetti: “Certo, già avevamo detto che partivano, ovviamente”. Il suo interrogatorio è importante, perché conferma intanto l’alibi di Marco Poggi. Biasibetti, infatti, ha raccontato agli investigatori che il 13 agosto 2007 si trovava in Trentino con Marco Poggi, fratello della vittima, e le rispettive famiglie. Conferma quindi che Marco era lontano da Garlasco il giorno dell’omicidio. L’uomo, oggi frate domenicano, ha descritto i rapporti tra Marco Poggi, Andrea Sempio e gli altri amici, spiegando anche come trascorrevano il tempo nella villetta di via Pascoli.