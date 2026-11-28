È caccia a Ervis Murra, 37enne albanese ricercato dalle forze dell’ordine, riuscito a fuggire nelle campagne di Cavarzere, in provincia di Venezia, dopo una sparatoria avvenuta venerdì 27 novembre durante un’operazione della Polizia di Stato della Campania.

Gli agenti erano intervenuti in un casolare isolato per eseguire due arresti nei confronti di persone ricercate per reati contro il patrimonio. Durante il blitz è scoppiato uno scontro a fuoco con tre uomini presenti nell’edificio: uno dei destinatari dei provvedimenti cautelari è morto, un altro è stato arrestato, mentre Murra è riuscito a scappare nei campi circostanti.

Nato in Albania il 29 aprile 1989, Murra è noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti legati a furti, rapine, estorsioni e ricettazione, commessi nell’arco di circa quindici anni. Era latitante da tempo e aveva già evitato diversi arresti.

Nel giugno 2025 era riuscito a fuggire a Napoli dopo una colluttazione con alcuni poliziotti durante un controllo. In quel periodo era ricercato per una condanna a sette anni di carcere per rapina. Nel 2020 era stato arrestato in Albania in seguito a un mandato di ricerca internazionale, dopo una condanna a cinque anni a Perugia per associazione finalizzata alle rapine armate, estorsione e ricettazione.

Tra i precedenti figura anche una violenta rapina commessa nel 2014 a Perugia, quando, insieme ad alcuni complici, aveva minacciato i proprietari di un’abitazione con una pistola, intimando: “Bastardo italiano, apri la cassaforte”.

Le ricerche proseguono nelle campagne veneziane per rintracciare il fuggitivo.