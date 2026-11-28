Mistero a Prima Porta, nella periferia nord di Roma, dove nel primo pomeriggio di sabato è stato trovato il corpo senza vita di una donna, completamente nuda, lungo una strada sterrata in via Tiberina 58.

A fare la macabra scoperta è stato un passante, che intorno alle 15 ha immediatamente dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia Cassia e della stazione di Prima Porta, che hanno avviato i primi accertamenti per ricostruire quanto accaduto.

Dai rilievi effettuati sul cadavere sarebbero emersi alcuni segni compatibili con possibili traumi, elementi che dovranno essere approfonditi dagli investigatori per chiarire le cause della morte e verificare l’eventuale coinvolgimento di altre persone.

La vittima non è stata ancora identificata. Secondo le prime ipotesi potrebbe trattarsi di una donna straniera, ma saranno gli accertamenti in corso a stabilirne con certezza l’identità.

Sul luogo del ritrovamento è intervenuto anche il medico legale, incaricato di effettuare i primi esami sul corpo, insieme al pubblico ministero di turno.