Preoccupazione tra i residenti di Azzano Decimo e Fiume Veneto per una serie di furti e tentativi di intrusione nelle abitazioni, soprattutto nelle zone periferiche e nelle frazioni. Negli ultimi giorni diverse bande di ladri hanno preso di mira villette e case a schiera, provocando danni e alimentando la paura tra le famiglie.

Giovedì sera, tra le 19.30 e le 21, tre uomini vestiti di nero e con il volto coperto sono stati ripresi da una telecamera privata mentre si aggiravano in via del Bruson, ad Azzano Decimo. Secondo le ricostruzioni, potrebbero essere gli stessi responsabili di alcuni tentativi di furto nella zona e di tre colpi messi a segno poco prima in via Pedrina, a Tiezzo. In via del Bruson i malviventi sono entrati in un giardino, danneggiando una lampada esterna, e hanno tentato un’altra intrusione. Scoperti da una residente, si sono allontanati verso i campi prima dell’arrivo dei carabinieri.

A Tiezzo, invece, i ladri hanno approfittato dell’assenza dei proprietari per entrare nelle abitazioni e mettere tutto a soqquadro. In una delle case sono stati rubati circa 800 euro, tre orologi di marca e un anello. Il proprietario ha raccontato: “È la terza volta che vengono a rubare in un anno”.

Anche a Fiume Veneto si registrano episodi analoghi. A Praturlone, una donna sola in casa ha messo in fuga alcuni intrusi urlando dopo aver sentito dei rumori. Nella frazione era stata inoltre segnalata un’Audi scura sospetta.

Nonostante i controlli dei carabinieri, cresce la preoccupazione. Circa mille residenti hanno aderito a gruppi di controllo di vicinato per segnalare movimenti sospetti e collaborare nella prevenzione di furti e truffe.