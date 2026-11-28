Un messaggio breve, ma carico di amarezza, che racconta lo stato d’animo di Gianni De Gennaro negli ultimi giorni. “Luca, non ho capito cosa vogliono da me”: è la risposta che l’ex capo della polizia ha inviato a Luca Rampini, suo storico collaboratore, dopo aver ricevuto un messaggio in cui gli segnalava le polemiche emerse sui giornali. A riportare la conversazione è il Corriere.

“Capo stanno facendo rivugghio (stanno “ribollendo” in siciliano, ndr) con i morti”, gli aveva scritto Rampini, utilizzando un’espressione dialettale siciliana. Una frase alla quale De Gennaro aveva risposto manifestando la propria incomprensione rispetto alle contestazioni ricevute.

Rampini, 67 anni, ha trascorso quarant’anni in polizia, lavorando al fianco di De Gennaro in alcune delle stagioni più difficili della storia italiana. Dalla lotta a Cosa Nostra negli anni Ottanta, con la raccolta delle prove per il maxi processo di Palermo, fino al contrasto al terrorismo e alle nuove Brigate Rosse, il loro rapporto è andato oltre quello professionale, diventando un legame di amicizia e fiducia.

Nell’intervista al Corriere, Rampini ricorda il clima di quegli anni, segnati dagli omicidi di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Beppe Montana e Ninni Cassarà. “È stata una guerra”, racconta, sottolineando come il lavoro fosse sempre il risultato di una squadra e non di singoli eroi.

Tra i ricordi anche le indagini sui patrimoni di Cosa Nostra, il lavoro sulle dichiarazioni di Tommaso Buscetta e la cattura di importanti esponenti mafiosi.

Oggi, davanti alle polemiche che coinvolgono De Gennaro, Rampini fatica a trattenere la commozione: “Lo chiamavo ancora così”, spiega rif