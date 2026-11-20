“Bella raga!” oggi è venerdì e, come tutti i venerdì, la coscienza di classe si risveglia dal torpore che l’avvolge ben bene fino al giovedì a mezzanotte.
A dare la scossa a studenti e lavoratori è l’europarlamentare di Avs Ilaria Salis - 42 anni registrati all’anagrafe - che li invita a scendere in piazza con un video-appello sui social. Scordatevi i proclami dello storico segretario della Cgil Giuseppe Di Vittorio, archiviate per sempre gli annunci solenni di Pertini e Berlinguer: “Compagni e compagne, lavoratori e lavoratrici...”: la campanella di Ilaria Salis ha il suono gioviale e tintinnante di “bella raga!” col punto esclamativo, come un’adolescente che invita i compagni di classe alla festa di compleanno durante la ricreazione.
Da ex maestra elementare Salis sa che certe parole accorciano la distanza con i giovani e che quel “bella raga” è un balsamo per l’ego di molti adulti. Ma se i social vanno vietati sotto i 13 anni, sopra i 13 l’algoritmo dovrebbe bloccare lo scempio linguistico di “bella raga”. Con la Salis la sinistra è passata dalle note di “bella ciao” allo slogan “bella raga”, ma presto il tutto potrebbe fondersi in un unico, sonoro, “bella ciao, raga”.