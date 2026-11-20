Giovanni Boggero, il docente di Diritto costituzionale dell’Università di Torino che si era espresso contro l’occupazione del Campus Luigi Einaudi, potrebbe subire ora delle conseguenze disciplinari. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, che ha appreso la notizia da alcuni membri della comunità accademica, il professore sarebbe stato convocato in rettorato lunedì 23 novembre.

E la vicenda pare sia legata proprio alle prese di posizione di Boggero durante le settimane di mobilitazione studentesca e alle dichiarazioni pubblicate in alcuni articoli di giornale. Il docente, in particolare, aveva chiesto il ripristino delle attività didattiche e la restituzione degli spazi universitari a studenti e professori. E ora, secondo quanto trapelato, avrebbe ricevuto una comunicazione contenente la contestazione di un presunto illecito disciplinare e l’invito a comparire. Non si sa però nel dettaglio il contenuto dell’atto né le eventuali conseguenze del procedimento.

Intanto all’Università si contano i danni delle occupazioni in due delle sue sedi principali. Danni a pareti, porte, arredi, dotazioni tecnologiche e impianti, con possibili ripercussioni sulla sicurezza degli ambienti. Scritte e imbrattamenti sarebbero stati fatti anche sui pannelli solari. Sarà l’Ateneo ora a dover quantificare gli eventuali costi degli interventi di ripristino. Se al Campus Luigi Einaudi le lezioni sono progressivamente riprese, è più complessa invece la situazione a Palazzo Nuovo, dove non sono ancora state riaperte le aule. “Le condizioni riscontrate richiedono interventi che non consentono un’immediata ripresa delle attività in presenza”, ha fatto sapere l’Università.