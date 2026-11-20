Mezzo milione di euro in quattro anni, tariffe da 200 euro a incontro e nessuna dichiarazione al Fisco. A Chiavari il conto - meno piccante e più salato - per due escort è arrivato dalla Guardia di finanza: i militari del Comando provinciale di Genova hanno ricostruito i guadagni delle sex worker incrociando conti bancari, movimenti finanziari e spese personali, risultate “palesemente sproporzionate” rispetto ai redditi dichiarati. Le due donne, secondo gli accertamenti, vivevano da tempo di quell’attività, pubblicizzata su portali web. Ora i finanzieri della Compagnia di Chiavari hanno chiesto per entrambe l’attribuzione d’ufficio di una partita Iva. La prestazione sarà riservata; i movimenti di denaro un po’ meno. Anche il Fisco vuole la sua, stavolta.

La verifica ha permesso di ricostruire un’attività continuativa, non limitata a episodi sporadici: gli annunci pubblicati sui portali specializzati indicavano la disponibilità delle donne e tariffe medie di circa 200 euro per incontro. La ricostruzione dei ricavi copre quattro anni e riguarda entrambe. La richiesta di attribuzione d’ufficio della partita Iva apre ora la fase degli adempimenti fiscali: saranno gli ulteriori accertamenti a quantificare le imposte e gli eventuali contributi dovuti. Non si tratta, dunque, di contestare il singolo appuntamento, ma di ricondurre a dichiarazione un’attività che, per frequenza e organizzazione, secondo i finanzieri aveva carattere abituale.

Il caso ligure non è isolato. A Massa Carrara, il 26 febbraio, la Guardia di finanza ha ricostruito oltre 200 mila euro di redditi non dichiarati da una escort. Anche lei si pubblicizzava online. A Udine, il 9 ottobre, sono emersi oltre 200 mila euro di compensi nascosti, ricostruiti attraverso conti e spese. E a Rimini, nel novembre 2025, si è chiuso per prescrizione quindi senza una decisione di merito - il procedimento per evasione fiscale a carico di Andrea Gal, escort accusata di aver sottratto al Fisco quasi cinque milioni di euro guadagnati tra il 2010 e il 2014.

A inquadrare il caso è la giurisprudenza. La Cassazione, con l’ordinanza 1285 del 21 gennaio 2026, ha ribadito che i proventi della prostituzione sono tassabili come ogni altro reddito, anche senza una disciplina professionale specifica. Se abituale, l’attività costituisce prestazione di servizi ai fini Iva. La Corte non ha “legalizzato” la prostituzione: ha chiarito che il Fisco può tassarne i guadagni.

Peraltro, il cosiddetto codice Ateco 96.99.92, operativo dal 1° aprile 2025, inquadra in qualche modo anche fiscalmente l’attività di escort e sex workers all’interno del comparto “Servizi di incontro ed eventi simili” tra i “servizi di incontro ed eventi simili”: è comunque una classificazione statistica a fini fiscali, non un’autorizzazione.

In effetti, la famosa “legge Merlin” del 1958 non punisce la prostituzione volontaria esercitata autonomamente da una persona adulta, ma vieta e sanziona lo sfruttamento, il favoreggiamento e l’organizzazione delle case di prostituzione. Il risultato è uno strano equilibrio tutto italiano: i guadagni si tassano, ma organizzare luoghi e strutture può esporre a conseguenze penali. Chi lavora autonomamente deve dichiarare i compensi, pagare imposte, eventuale Iva e contributi. Trovare uno spazio, però, può essere complicato.

La vicenda torna così alle due donne di Chiavari: gli accertamenti puntano a ricondurre l’attività abituale negli obblighi fiscali. La partita Iva richiesta dai finanzieri è il passaggio concreto: significa che i compensi ricostruiti devono rientrare nelle dichiarazioni dei redditi.

Resta infine il cliente, anello indispensabile della catena commerciale e possibile ostacolo a quella fiscale. Perché lo Stato può chiedere di dichiarare ogni euro, attribuire una partita Iva e pretendere che le prestazioni siano documentate secondo le regole. Ma dopo aver concordato tariffa, luogo e orario, quanti clienti avranno voglia di chiedere anche la ricevuta? Difficile immaginare una escort con il pos in mano al termine di un incontro. Ancora più difficile, forse, convincere il cliente a lasciare nome e cognome per la fattura. Perché, tra tariffa, luogo e orario, l’ultimo dettaglio da concordare potrebbe essere proprio quello fiscale.