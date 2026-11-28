Un tunisino richiedente asilo aggredisce una ragazza dopo aver fatto irruzione in casa sua, in provincia di Bergamo. Lo straniero, che inizialmente voleva rapinare la vittima, dopo essersi accorto che la 23enne era da sola, ha provato a stuprarla. A evitare il peggio è stata proprio la giovane, che cominciando a gridare lo ha messo in fuga. Agghiacciante, ancor più di tutto questo, sono i nuovi elementi emersi oggi dalle indagini.

Grazie ai video che la vittima è riuscita a registrare quando si è trovata faccia a faccia con il suo aggressore, sono emerse frasi che costituiscono un’aggravante alle accuse già mosse nei confronti del tunisino, tra le quali violenza sessuale, lesioni, violazione di domicilio, rapina, resistenza e lesioni ai carabinieri e porto di un taglierino. “Allah è l’unico, è assoluto, nessuno è pari a lui”, “sei musulmana o infedele?”: queste alcune delle frasi che l’uomo ha rivolto alla ragazza prima di tentare lo stupro. Proprio sulla base di queste frasi, il pm ha contestato l’aggravante di “odio religioso da parte di un musulmano nei confronti di una persona ritenuta miscredente”. La prima udienza è stata fissata il prossimo 23 dicembre per le formalità.

I primi ad aiutare la ragazza sono stati i vicini, allertati dalle urla della 23enne, che subito hanno immobilizzato e bloccato a terra lo straniero in attesa dei militari. Questi ultimi, giunti rapidamente, hanno preso in carico il tunisino, non prima di aver avuto una breve colluttazione con lui. “Mia figlia è riuscita a chiamarmi al telefono, una chiamata concitata, gridava, vieni, c’è qualcuno, aiutami, vieni su. Sono intervenuti i vicini che hanno fermato quell’uomo”, ha spiegato il papà della ragazza subito dopo l’aggressione. Secondo la pm, il tunisino ha agito “con un incontrollato istinto animalesco”, braccando la vittima “come una preda”.