Un uomo di 46 anni è stato pestato a sangue da due stranieri a Bologna per un cellulare. È successo nella serata di sabato 14 novembre, verso mezzanotte, mentre la vittima stava rincasando. L’uomo era in zona Mercato Albani alla Bolognina quando è stato raggiunto da due nordafricani, che con una scusa hanno cominciato a parlargli. La conversazione, però, si è subito trasformata in un’aggressione vera e propria: gli hanno bloccato il passaggio, gli hanno rubato il cellulare e poi lo hanno massacrato di botte con calci e pugni. Uno dei due aggressori gli ha perfino morso un orecchio.

Dopo aver lasciato la vittima tramortita a terra, i due stranieri si sono allontanati facendo perdere le loro tracce. Gli investigatori, però, hanno già cominciato a cercarli e non è escluso che li trovino e identifichino molto presto anche grazie alle telecamere di sorveglianza e alle testimonianze di chi ha assistito al pestaggio e ha chiamato i soccorsi. I due, tra l’altro, avrebbero agito a volto scoperto. E visto che la zona in cui è avvenuta l’aggressione è piena di impianti di sorveglianza, probabilmente gli investigatori sanno già dove andare a cercare. Il 46enne aggredito invece è stato trasportato in ospedale con vari traumi al volto e una profonda ferita alla mano sinistra. Per fortuna però non sarebbe in pericolo di vita.

Per quanto riguarda il telefono rubato, è possibile che sia stato rivenduto rapidamente. I due se ne saranno disfatti in fretta, considerando che un cellulare è localizzabile anche da spento. “Dei miglioramenti ci sono stati e le forze dell’ordine sono sempre più presenti. Ma qui c’è bisogno di ancora più impegno: a mezzanotte, per queste vie, potrebbero anche rientrare a casa delle famiglie con bambini o dei giovani. E se i due malviventi fossero stati armati? Come sarebbe andata questa storia?”, si è chiesta una residente parlando con il Resto del Carlino.